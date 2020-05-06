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Яка погода буде завтра в Україні: від 6 морозу до 20 тепла

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Погода в Україні 7 травня - фото 1
Погода в Україні 7 травня

В Україні найближчими днями погоду визначатиме циклон та атмосферні фронти, тож варто готувати до дощів зі штормовим вітром, снігопадів та прояснень. Детальніше про негоду читайте далі.

Вже 7 травня, у четвер, українцям варто готуватись до нової порції погіршення погоди. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, очікуються контрасти від -6 до +20.

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Вже у ніч на 7 травня дощі з мокрим снігом пройдуть на Заході, Півночі, а також сягнуть Полтавщини, Харківщини, Вінниччини, частини Черкащини та Кропивницького.

"Вдень ареал нестійкої погоди переміститься східніше. Найбільше шансів у серйозніших дощів буде вздовж смуги Київщина, Житомирщина, Вінниччина, аж до Одещини. Захід завтра вдень трохи зітхне легше, хоча у західних областях місцями невеликі опади можливі. А на Сході, у Центрі та на Півдні 7-го травня також є ймовірність незначних дощів. Вітер в Україні очікується північно-західного та західного напрямку. У західних областях, місцями на Півночі, Півдні та в Центрі ще й штормові його пориви! Обережно!", – додала вона.

via GIPHY

Така ж неоднозначна ситуація і з погодою: у ніч на 7 травня середня температура коливатиметься на рівні +5+9. На Сході буде найтепліше – +8+13, а в Карпатах очікується від +2 до -3-6. У Києві 7 травня також переважатиме холодна та волога погода з поривчастим вітром. Температура вдень сягне +10+13.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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