Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у травні. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання та яку температуру очікувати, прогноз погоди у травні 2020.

Став відомий прогноз погоди від Укргідрометцентру в травні. Експерти заявляють, що українцям не варто очікувати хорошої погоди протягом всього травня. Температура буде мінлива в останній місяць весни.

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Цьогоріч в Україні у травні середньомісячна температура коливатиметься у межах 15-18 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: від +11 до +13 градусів. Якщо порівнювати з попередніми роками, то це тепліше на один-півтора градуси.

Щодо опадів, то у містах буде 34-77 мм, а в горах – 95-120 мм. Цей показник в межах середньостатистичного значення, враховуючи попередні роки.

За даними синоптиків, українці повинні бути готові до того, що в першій половині місяця імовірно будуть заморозки. На більшості території України очікуються заморозки на поверхні ґрунту, але де-не-де можуть бути й у повітрі. Зазвичай таке явище природне і є кліматичним показником початку літа. У південній половині країни це очікується у першій половині травня, а на решті території України – у другій половині місяця.

Тепла погода буде вже у другій половині травня, що ознаменує початок літа.

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