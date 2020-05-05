Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Над Черніговом з'явилися рідкісні хмари Mammatus: фотофакт

  • 103
Над Черніговом з'явилися рідкісні хмари Mammatus: фотофакт - фото 1

У небі над Черніговом після недільного дощу зафіксували рідкісне атмосферне явище – хмари Mammatus. Знімки опублікував метеоролог Юрій Сибірцев у Facebook.

Після дощу в небі Чернігівщини спостерігали рідкісне атмосферне явище – вим'яподібні хмари.

І ще: На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт

"Структура хмарного поля у Чернігові о 16:40 після проходження купчасто-дощової хмари з грозою. Утворилися хмари Мамматус (вим'яподібні хмари)", – підписав фахівець фото.

Вим'яподібні хмари – рідкісне метеорологічне явище, яке спостерігається 1-2 рази в десятки років.

Над Черніговом з'явилися рідкісні хмари Mammatus: фотофакт - фото 401997

Над Черніговом з'явилися рідкісні хмари Mammatus: фотофакт - фото 401998

Над Черніговом з'явилися рідкісні хмари Mammatus: фотофакт - фото 401999

Читайте також: Погода в Україні 5 травня: дощі та посилення вітру

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1663
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • 29 квітня, 16:30
  • 327
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2265851
Загрузка...
Новини