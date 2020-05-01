Яка дієта сприяє поліпшенню пам'яті

Скорочення споживаних калорій стимулює зростання астроцитів і покращує синаптичну пластичність в мозку. До такого висновку прийшли фахівці.

Вчені довели, що дієта зі зниженим споживанням калорій забезпечує основу для поліпшення навчання і пам'яті.

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Фахівці працювали з двома групами мишей віком 3 місяці. Перша група мала вільний доступ до їжі, тоді як друга отримувала тільки 70% середньодобового споживання мишей з першої групи. Через місяць у мишей з другої групи спостерігалися морфологічні та функціональні зміни в астроциті гіпокампу. Астроцит – це тип нейрогліальних клітини зірчастої форми з численними відростками.

Також у мишей з другої групи відростки астроцитів більш щільно обволікали синапси – місця контакту між двома нейронами. Це збільшило ефективність захоплення глутамата – важливого нейромедіатора. В результаті збільшилася синаптична передача між нейронами гіпокампу, яка є клітинним механізмом навчання і пам'яті.

Калорії

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