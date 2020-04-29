Яка їжа може викликати безсоння

Не лише неправильний режим дня та стреси впливають на якість сну, а й раціон. Фахівці розповіли, які продукти збільшують ризики розвитку безсоння.

Дослідники Коледжу лікарів та хірургів при Колумбійському університеті заявили, що регулярне вживання деяких продуктів може бути однією з основних причин появи безсоння. Це підтвердив експеримент за участю близько 40 тисяч жінок у віці від 50 років, у яких вже настала менопауза.

І ще: 5 кроків назустріч здоровому харчуванню, які має зробити кожен

Учені проаналізували раціон всіх піддослідних та виявили, що найбільше проблем зі сном виникало у тих жінок, які зловживали їжею з рафінованим вуглеводами. До них входять солодощі, білих хліб, рис, джем, алкоголь та інші продукти, які викликають стрибки цукру в крові.

"Коли в організм надходять рафіновані вуглеводи, то запускається активний синтез інсуліну, який необхідний нашому тілу для нейтралізації цукру. Але це провокує викид кортизолу та адреналіну – гормонів, які змушують організм бути бадьорим", – пояснюють науковці.

Продукти, що викликають безсоння

Тому для налагодження режиму сну варто відмовитись від продуктів з поганим вуглеводами ввечері і взагалі зменшити кількість їх вживання, аби уникнути серйозних проблем зі здоров'ям. За словами експертів, боротьбу з безсонням варто починати з нормалізації раціону, а не вживання таблеток.

Продукти, що викликають безсоння

Читайте також: Вечірня пробіжка: корисні властивості