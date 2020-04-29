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Бельгійців закликали їсти удвічі більше смаженої картоплі, і ось чому

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Бельгійців закликали їсти удвічі більше смаженої картоплі, і ось чому - фото 1

Представники асоціації бельгійських фермерів закликали місцевих жителів їсти у два рази більше картоплі – не один раз в тиждень, а два. Так в асоціації хочуть позбутися від запасів, які накопичилися через карантин.

Так, у Бельгії обмежили поставки в ресторани і скасували музичні фестивалі, а саме там і з'їдали велику частину картоплі, особливо на фестивалях. До того ж припинився експорт цього овоча за кордон.

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Зараз в країні понад 750 тисяч зайвих тонн картоплі. Якщо залишки не розкуплять, фермерам, можливо, доведеться їх викинути.

"Давайте всі разом будемо їсти смажену картоплю два рази в тиждень", – запропонував Роман Кулс, глава Бельгійської асоціації з продажу та переробки картоплі. І щоб плоди не лежали в сховищах без діла, в асоціації вирішили розвозити їх в продовольчі банки – по 25 тонн на тиждень. Там запаси будуть роздавати тим, хто потребує.

Бельгійців закликали їсти удвічі більше смаженої картоплі, і ось чому - фото 400799

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Джерело: bbc
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