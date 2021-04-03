Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Як звичайні стиглі томати можуть врятувати від перепадів настрою

  • 3
Настрій - фото 1
Настрій / pinterest

Весна, як правило, асоціюється з теплом, хорошим настроєм і сонцем, хоча з її приходом у багатьох людей починаються різкі перепади настрою. Впоратися з ними можна.

У цій нелегкій боротьбі допоможуть звичайні стиглі томати. Про це пише lifehacker.

І ще: Ці три спеції можуть замінити деякі ліки

Лікар-дієтолог Маргарита Корольова розповіла, що ці червоні овочі багаті на триптофан – незамінну амінокислоту, яка бере участь в обміні білка і реакціях, які продукують серотонін, мелатонін і холін. Спеціаліст рекомендує на день вживати 2-3 стиглих томатів не тільки тому, що вони покращують настрій, а й оскільки ці овочі багаті на інші вітаміни і корисні речовини.

Наприклад, в їх складі є лікопін – потужний антиоксидант, який захищає організм від вільних радикалів, запобігаючи розвитку серйозних захворювань. Також ці речовини допомагають зберегти молодість і красу. Крім помідорів, амінокислоту можна знайти і в темному шоколаді, фініках, сирі і соєвих продуктах. Для стабілізації настрою можна ще збагатити свій організм фолієвою кислотою (вітамін В9), а також всіма вітамінами з цієї групи.

Як звичайні стиглі томати можуть врятувати від перепадів настрою - фото 454107

Це цікаво: Простий рецепт супу від фітнес-тренера для тих, хто худне

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини