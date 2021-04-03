Як звичайні стиглі томати можуть врятувати від перепадів настрою

Весна, як правило, асоціюється з теплом, хорошим настроєм і сонцем, хоча з її приходом у багатьох людей починаються різкі перепади настрою. Впоратися з ними можна.

У цій нелегкій боротьбі допоможуть звичайні стиглі томати. Про це пише lifehacker.

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Лікар-дієтолог Маргарита Корольова розповіла, що ці червоні овочі багаті на триптофан – незамінну амінокислоту, яка бере участь в обміні білка і реакціях, які продукують серотонін, мелатонін і холін. Спеціаліст рекомендує на день вживати 2-3 стиглих томатів не тільки тому, що вони покращують настрій, а й оскільки ці овочі багаті на інші вітаміни і корисні речовини.

Наприклад, в їх складі є лікопін – потужний антиоксидант, який захищає організм від вільних радикалів, запобігаючи розвитку серйозних захворювань. Також ці речовини допомагають зберегти молодість і красу. Крім помідорів, амінокислоту можна знайти і в темному шоколаді, фініках, сирі і соєвих продуктах. Для стабілізації настрою можна ще збагатити свій організм фолієвою кислотою (вітамін В9), а також всіма вітамінами з цієї групи.

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