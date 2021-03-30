Ці три спеції можуть замінити деякі ліки

Про те, чим корисні ті або інші спеції, як вони впливають на організм людини, які зі спецій варто обов'язково включити у свій раціон і про які протипоказання варто знати. Читайте далі.

Багато спецій широко використовують не тільки в кулінарії, але і в медичних цілях. Експерти виділили серед них 3 основні, які мають протизапальний ефект і можуть в деяких випадках замінити лікарські препарати. Про це пише inmyroom.

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Куркума. Ці прянощі надають стравам гострий смак, приємний аромат і жовтий колір. У складі куркуми є багато вітаміну С, К, В, а також залізо, йод, кальцій, але основним її компонентом є куркумін – потужний антиоксидант з протизапальним ефектом. Регулярне вживання куркуми зміцнює імунітет, захищає організм від запальних процесів, а також покращує травлення.

Імбир. З кореня імбиру роблять лікарські настоянки, порошки і мазі, тому що цей продукт має цілу низку корисних властивостей. За допомогою імбиру лікують розлади травлення, головні болі і інфекції. Ще ця спеція блокує фактори, що провокують запалення в організмі, і знижує ризик утворення тромбоцитів. Імбир добре поєднується з рисом, картоплею і м'ясом.

Босвелія. Екстракт цієї рослини використовують при багатьох захворюваннях, зокрема артриті, остеохондрозі, подагрі, при болях в спині, при підвищених навантаженнях на опорно-руховий апарат. Босвелія полегшує біль подібно до нестероїдних протизапальних препаратів.

Босвелія

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