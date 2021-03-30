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Простий рецепт супу від фітнес-тренера для тих, хто худне
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Український фітнес-тренер Віктор Мандзяк поділився простим рецептом супу, який допомагає спалити зайві кілограми. А ще одна перевага цієї страви в тому, що вона готується дуже швидко і з недорогих базових продуктів.
Як пише Віктор Мандзюк в Instagram, для схуднення дуже важливо бути ситим. Є три фактори ситності їжі: невисока щільність енергії, вміст білка і клітковини. А суп якраз відповідає цим характеристикам: вода, овочі і нежирне м'ясо створюють невисоку щільність калорій, м'ясо дає білок, а овочі – клітковину.
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Рецепт супу для тих, хто худне й справді дуже простий: у каструлю з водою помістіть нежирне м'ясо, улюблені овочі, сіль, перець та лавровий лист. Варіть усе разом і через 30-40 хвилин страва буде готовою.
А весь секрет у тому, що без фізичних навантажень не обійдеться. Щоб ефективно спалювати зайві кілограми, крім дотримання дієти, потрібно займатися спортом (присідайте, качайте прес, стрибайте). Тоді у вас точно усе вийде!
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