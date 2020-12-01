На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зупинити випадіння волосся: порада британського фахівця
-
- 27
Британський трихолог Філіп Кінгслі повідомив, що для нормального росту волосся в організмі часто не вистачає вітаміну B12.
За словами трихолога, B12 підтримує роботу нервової системи, відіграє важливу роль у виробництві ДНК, а також допомагає підтримувати здоров'я червоних кров'яних тілець, дозволяючи їм забезпечувати киснем тканини, в тому числі волосяні фолікули.
І ще: Дослідники з'ясували, скільки хвилин вправ компенсують малорухливий день
Коли вітаміну B12 недостатньо, волосся недоотримує кисень, перестає нормально рости і починає випадати.
Заповнити дефіцит вітаміну можна як за допомогою спеціальних добавок, так і продуктів. Джерелами вітаміну B12 для людини є: домашня птиця, печінка, яйця, лосось, тріска, молоко, соєве молоко, злаки і дріжджі.
Читайте також: Як зменшити рівень стресу: чотири прості поради
-
17:10Чому психологи радять прикрасити будинок до свят якомога швидше
-
16:45Джордж Клуні розповів, як він зробив пропозицію своїй дружині
-
16:21Ми разом: слухайте романтичну композицію від співачки SVOЯ
-
15:43У SARS-COV-2 виявили 12 тисяч мутацій
-
15:25Пишногруда Демі Роуз підкорила мережу знімком у крихітному купальнику
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:50Три найкращі перекуси для тих, хто застуджений
-
14:32Як зупинити випадіння волосся: порада британського фахівця
-
14:15Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
-
13:51Геймер купив PlayStation 5 і старався видати її за очищувач повітря, але щось пішло не так
-
13:47Привітання на День ангела Романа 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
13:23Google назвав найпопулярніші відео в Україні: що дивилися українці на YouTube в 2020 році
-
12:52Даша Астаф'єва завела шанувальників образом у відвертому бікіні: пікантні фото
-
12:42З першим днем зими: картинки і листівки для привітання на 1 грудня 2020
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:20У Канаді показали в музеї воду віком понад мільярд років: фото
-
11:45У Київському метро їздить тестовий вагон з незвичайними поручнями: фото
-
11:19Щедрий вівторок 2020: як допомогти іншим і відзначити Всеукраїнський день добрих справ
-
10:48YouTube і Google створили перший "нескінченний" кліп до пісні Біллі Айліш Bad Guy
-
10:19На Сонці зафіксували дуже потужний спалах: відео
-
09:51Картинки з Днем ангела Романа 2020: вітальні листівки, відкритки і фото
-
09:30Привітання з днем ангела Романа 2020: смс, вірші і проза на іменини
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня
-
08:50В Ірландії випустили віскі, футляр з якого можна перетворити у годівницю для птахів: фото
-
08:24Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
14:15Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
-
11:19Щедрий вівторок 2020: як допомогти іншим і відзначити Всеукраїнський день добрих справ
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня
-
07:30Рідкісний Bentley Brooklands продадуть на аукціоні
- 30 листопада
-
22:30Ця сексуальна модель Maxim захоплює виглядом і перевіряє чужих хлопців (фото 18+)
-
20:20Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
-
18:05Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
-
16:16ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
14:00ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій
-
12:00Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада
-
08:27Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)
-
07:20Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені
- 29 листопада
-
21:55Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)
-
18:52Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Найкрутіша музика листопада: плейлист нових треків за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада
-
08:18Як правильно обрати зимову гуму: поради автомобілістам
- 28 листопада
-
21:23Фільми Ціна правди та Заборонений покажуть по телевізору: де та коли дивитися
-
18:18В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
15:13Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology
-
12:14Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:49Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада
-
08:12Учені розповіли, як зробити понеділок щасливим днем