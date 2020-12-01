Як зупинити випадіння волосся: порада британського фахівця

Британський трихолог Філіп Кінгслі повідомив, що для нормального росту волосся в організмі часто не вистачає вітаміну B12.

За словами трихолога, B12 підтримує роботу нервової системи, відіграє важливу роль у виробництві ДНК, а також допомагає підтримувати здоров'я червоних кров'яних тілець, дозволяючи їм забезпечувати киснем тканини, в тому числі волосяні фолікули.

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Коли вітаміну B12 недостатньо, волосся недоотримує кисень, перестає нормально рости і починає випадати.

Заповнити дефіцит вітаміну можна як за допомогою спеціальних добавок, так і продуктів. Джерелами вітаміну B12 для людини є: домашня птиця, печінка, яйця, лосось, тріска, молоко, соєве молоко, злаки і дріжджі.

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