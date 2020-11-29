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Як зменшити рівень стресу: чотири прості поради

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Що робити, щоб не було стресу - фото 1
Що робити, щоб не було стресу

Не існує людей, які ніколи не стикались зі стресом, який не найкраще впливає на моральне та фізичне здоров'я. Тому розповідаємо, що змінити у житті, щоб уникнути надмірного негативу.

Правильне харчування. Це насправді дуже важлива річ, яка необхідна для нормальної роботи організму загалом. До того ж, регулярне вживання корисних продуктів допомагає покращувати роботу мозку, бути витривалішими, зменшити шанси на запальні процеси та тримати себе у хорошій формі. Звісно ж, це дозволяє і нівелювати наслідки стресових ситуацій.

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Фізична активність. Відмова від транспорту та ліфтів буде не зайвою, а от регулярні фізичні навантаження є ще кращим варіантом не лише потурбуватись про свою фігуру, а й про моральний стан. Фітнес, пробіжки на природі, катання на велосипеді та все у цьому роді дозволяють швидко підняти настрій та оговтатись від всіх негативних моментів.

Як зменшити рівень стресу: чотири прості поради - фото 437099

Якісний сон. Ще один фактор, який доволі часто недооцінюють. Якщо ви хочете якісно працювати, то повинні так само якісно відпочивати, а сон – це базова потреба кожного. Тому експерти радять налагодити режим, не зловживати енергетиками та не користуватись гаджетами перед походом у ліжко, а також старатись лягати та прокидати в один і той же час.

Професійна допомога. Якщо ви відчуваєте, що самому вже надто складно тримати ситуацію зі стресом під контролем, то не варто боятись звернутись до медиків. Психічне здоров'я потребує не менше уваги, аніж фізичне, тому не бійтесь приділити йому час.

Як зменшити рівень стресу: чотири прості поради - фото 437098

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Джерело: medikforum
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