Дослідники з'ясували, скільки хвилин вправ компенсують малорухливий день

Міжнародна команда дослідників встановила, що 30-40 хвилин інтенсивної або помірної фізичної активності у день можуть протидіяти негативному впливу від 10 годин сидіння на місці.

Нова робота заснована на аналізі дев'яти попередніх досліджень – у цілому в них брали участь 44 370 осіб. Всі вони носили фітнес-браслети. З'ясувалося, що чим менше людина витрачає часу на фізичну активність, тим вища ймовірність її передчасної смерті. А ті, хто витрачав на вправи хоча б по 30-40 хвилин в день, живуть стільки ж, скільки люди, які ведуть активний спосіб життя.

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Вчені відзначають, що зовсім не обов'язково в цей час займатися саме спортом. Робота в саду, прибирання, їзда на велосипеді або швидка ходьба – все це теж знижує ризик ранньої смерті.

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