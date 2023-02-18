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Як зрозуміти, що з газовим пальником щось не так – ДСНС

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Як зрозуміти, що з газовим пальником щось не так – ДСНС - фото 1

Нинішні воєнні реалії сприяють зростанню попиту на туристичну продукцію, зокрема газовий пальник. При неправильному користуванні з яким можна наразити себе та інших на небезпеку.

Газовий туристичний пальник та балон до нього можуть бути небезпечними, пише ДСНС на своїй сторінці у Telegram.

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У першу чергу, купляти потрібно завжди сертифіковані пальники та балони в ліцензованих точках продажу і неухильно дотримуватися інструкції виробника.

Отже, небезпека може бути, коли:

  • Ви спостерігаєте періодичні неконтрольовані спалахи полум'я. Це може відбуватись через несправність балончика або самого пальника та може призвести до вибуху.
  • Полум'я мимовільно згасає.
  • Під час використання газового пальника ви чуєте шипіння та відчуваєте запах газу.
  • Балон не надійно кріпиться до пальника чи навіть від'єднується самостійно.
  • Балон нагрівається під час використання.

Тому потрібно негайно зупинити користування пальником, якщо ви помітили хоча б одну із цих ознак, стверджують фахівці ДСНС.

Як зрозуміти, що з газовим пальником щось не так – ДСНС - фото 520005

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