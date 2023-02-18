Як зрозуміти, що з газовим пальником щось не так – ДСНС

Нинішні воєнні реалії сприяють зростанню попиту на туристичну продукцію, зокрема газовий пальник. При неправильному користуванні з яким можна наразити себе та інших на небезпеку.

Газовий туристичний пальник та балон до нього можуть бути небезпечними, пише ДСНС на своїй сторінці у Telegram.

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У першу чергу, купляти потрібно завжди сертифіковані пальники та балони в ліцензованих точках продажу і неухильно дотримуватися інструкції виробника.

Отже, небезпека може бути, коли:

Ви спостерігаєте періодичні неконтрольовані спалахи полум'я. Це може відбуватись через несправність балончика або самого пальника та може призвести до вибуху.

Полум'я мимовільно згасає.

Під час використання газового пальника ви чуєте шипіння та відчуваєте запах газу.

Балон не надійно кріпиться до пальника чи навіть від'єднується самостійно.

Балон нагрівається під час використання.

Тому потрібно негайно зупинити користування пальником, якщо ви помітили хоча б одну із цих ознак, стверджують фахівці ДСНС.

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