Для людей з інвалідністю відкриють спеціальні автошколи

Скоро люди з інвалідністю зможуть набувати навичок водіння та отримувати посвідчення водіїв, навчаючись у змішаних інклюзивних групах. Проєкт реалізують у рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів".

Про це заявила заступниця МВС Катерина Павліченко під час презентації флагманського проєкту на засіданні Ради безбар'єрності за участі першої леді Олени Зеленської.

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Проєкт передбачає надання цілісної якісної послуги з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.

Наш клієнт пройде такі етапи: медико-соціальна експертна комісія; отримання медичної довідки; навчання в автошколі на базі ЗВО МВС; складання теоретичного іспиту у ТСЦ; практична підготовка та іспит", – сказала заступниця очільника МВС Катерина Павліченко.

У автошколах зможуть навчатися близько 300 людей з інвалідністю на рік. За словами Павліченко можна буде здобути навичку водіння, й у разі необхідності – перенавчитися.

МВС України

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