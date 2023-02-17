Міф чи правда: експерти розповіли, як полоскання впливає на біль у горлі

Українці часто вдаються до самолікування. При болю в горлі полюбляють полоскати його розчинами солі, соди, фурациліну. Але так робити не треба, чому – читайте нижче.

Біль у горлі – поширений симптом із приходом холодів і не тільки. Зазвичай це пов’язано з бактеріальною або вірусною інфекцією, пояснює платформа "Бережи себе" на своєму каналі у Telegram.

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Один із методів, який відомий ще з дитинства – це полоскання горла розчинами солі, соди, фурациліну.

Але він може зашкодити

Біль у горлі виникає є наслідком захисної дії організму людини на збудника, пояснюють експерти. Коли бактерія або вірус потрапляють у ротову порожнину та в клітини зокрема, запускається каскад реакцій імунної системи. У місце зараження прямують захисні клітини (лімфоцити, моноцити та інші), а інфіковані клітини передають сигнал організму, що час боротися зі збудником. Так розвивається запалення. І це цілком нормальна реакція організму.

У цей час промивати горло різними розчинами може бути навіть небезпечним. Сольовий розчин, наприклад, витягує з клітин воду. Зверни увагу – не збудника. Клітини стають ще більш вразливими до бактерій. А розчин соди порушує кислотно-лужний баланс середовища, що теж може мати неприємні наслідки", – йдеться у повідомленні на платформі "Бережи себе".

То що робити, коли болить горло?

Передусім іти до лікаря чи лікарки для виявлення причин запалення. Полегшити симптом допоможе чашка теплої води або перевірені знеболювальні, як-от ібупрофен.

І окремо про фурацилін (інша назва — нітрофуразон). Речовина дійсно має протимікробні властивості. Проте для того, щоб ефективна концентрація фурациліну потрапила в тканини, його потрібно ну дуже багато. А поверхневе полоскання горла може призвести лише до антибіотикорезистентності. 20 років тому дослідження на тваринах показали, що нітрофуразон має канцерогенний та мутагенний вплив. У США його використання заборонено.

"Бережи себе"

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