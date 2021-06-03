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Як зрозуміти, що настав час купити нові бігові кросівки
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Напевно кожному з нас знайоме відчуття, коли інтуїтивно ми розуміємо, що термін життя наших кросівок підійшов до кінця. Як визначити, що все-таки час розщедритися на нову пару?
Багато з нас не знають, наскільки важливо міняти кросівки і коли це робити. Є багато факторів, які вказують на те, що ваше взуття вже своє відслужило, пише huffpost.
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Ось три головні критерії, за якими можна визначити, чи час бігти до магазину:
Амортизація
Найважливіша частина в біговому взутті – це підошва. Від стану підошви залежить те, яке навантаження відчувають ноги, суглоби, коліна, стопи і наскільки комфортно себе почуває спортсмен під час тренування.
Зовнішній вигляд
Не турбуйтеся про те, що ваші кросівки забруднені. Це не має ніякого значення, лише свідчить про те, що ви ними користуєтеся. Єдине, що вас має турбувати, так це їх загальний знос.
Комфорт
Стародавні греки бігали голими і босоніж. Це було незручно, тому придумали взуття. Так от, взуття потрібне для того, щоб ногам було максимально комфортно. Якщо ця умова не дотримується, то який сенс в цьому взутті?
Якщо вас все-одно долають сумніви, достатньо просто зайти в магазин і приміряти таку саму модель, як і ваша. Відчуваєте різницю? Часто вона буде дуже помітною. Якщо ви відчули себе вище, значить підошва просіла і вже пройшла точку неповернення. До того ж, ви відчуєте пружний ефект, який давно втратив ваш зношений аналог.
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