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Найгарячіша гравець світу у покер похизувалась формами в купальнику (18+)
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Білявка Сара Андервуд захопила шанувальників пікантною зйомкою у звабливому купальнику. Ця дівчина знає, як привернути увагу!
37-річна американська блогерка, фотомодель, акторка та професійний гравець у покер Сара Джин Андервуд активно веде сторінку в соцмережі Інстаграм де у неї майже 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина регулярно публікує кадри з подорожей, а також життя у будиночку посеред лісу. Вишенькою на торті є пікантні знімки, адже білявки зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.
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Це підтверджує і нова серія фото посеред лісу, на яких Сара позує лише в розкішному синьому купальнику у стилі ретро. Тренд на таке вбрання для плавання поступово захоплює мережі, адже підкреслює апетитні форми, а також додає атмосфери 70-90-х. Особливо, у поєднанні з хустинкою:
Джерело фото: instagram.com/saraunderwood
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