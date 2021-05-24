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Чому бандана – найкращий аксесуар літа 2021
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Бандани – головний тренд цього літа. Вони повернулися в моду після показу Dior. Бренд зробив акцент на яскравих моделях з принтом.
Цей стильний аксесуар, зав'язаний на голову, захистить від палючого сонця і стане чудовою альтернативою бейсболці, панамці або солом'яному капелюху, пише fashion-journal.
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Зав'язувати звичайну хустку у вигляді бандани – ще один модний прийом в 2021 році. Доповніть свій образ джинсами-бананами, кроп-топом і оверсайз-жакетом.
Влітку 2021 року зав'язуйте невелику квадратну хустку як косинку. Такий аксесуар буде бездоганно виглядати в тандемі, як з жіночним луком, так і зі спортивним.
В кінці 90-х і на початку двотисячних в прінтованих банданах з'являлася Крістіна Агілера, Брітні Спірс і Вікторія Бекхем. І саме ці відчайдушні героїні сцени в новому сезоні будуть надихати нас на експерименти зі стилем.
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