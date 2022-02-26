Як зробити запаси їжі з того, що є у вашій оселі: кілька простих порад для кожного

На жаль, паніка має і вкрай негативні наслідки. Один із них – масове зникнення продовольства з полиць магазинів. До вашої уваги кілька порад, які допоможуть розумно зробити запаси їжі.

Ними на своїй сторінці у фейсбуці поділилася авторка кулінарного блогу lovekitchen.me Олена Прохорчук. Візьміть на озброєння її поради та зберігайте спокій!

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Я розумію, що коли харчів нема взагалі, то мої поради не допоможуть. Але якщо є хоч щось, то вони можуть допомогти протриматися максимально довго, – зауважила вона.

1. Усю консервацію, по можливості, лишіть на потім. Усе просто: якщо вимкнуть світло, ви зможете її просто їсти, без приготування.

2. У першу чергу готуйте ті продукти, які швидко псуються.

3. Потім діставайте з морозилки ті продукти, які потребують приготування: сире м‘ясо, сира риба, сирі гриби тощо…

4. Приготуйте уже зараз усе те, що потім можна буде з’їсти відразу, без приготування: хліб, млинці, оладки, котлети, каші тощо. Складайте це у ZIP-пакети та відправляйте у морозилку.

5. Якщо вимкнуть світло – у вас буде вже готова їжа. Крім того, вже приготовану їжу можна взяти з собою у сховище чи в дорогу.

Бережіть себе та зберігайте спокій. Ми ж закликаємо у крамницях не намагатися змітати усе з полиць. Пам'ятайте про те, що ваші десятки кілограмів гречки та кілька літрів олії могли б не один день прогодувати кілька сімей. Будьте взаємоввічливими. Усе буде Україна!

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