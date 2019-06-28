Як зробити шашлики корисними: поради лікарів

Вихідні набирають обертів, а це означає, що думки про шашлики не будуть покидати вас ще довго. І попри думки про те, що м'ясо, приготовлене на відкритому вогні, може загрожувати вашому здоров'ю, є й низка порад, які допоможуть мінімізувати шкоду. Ділимось ними з вами.

Перш за все, необхідно сказати, що при смаженні м'яса на відкритому вогні в ньому утворюються компоненти, які пов'язані з ризиком розвитку пухлин.

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Американський інститут онкологічних досліджень підкреслює, що мова йде про такі компоненти, як ароматичні вуглеводні і гетероциклічні аміни, які утворюються в м'ясі. Хоча не доведено, що саме ці компоненти безпосередньо викликають рак, зате вони можуть впливати на ДНК таким чином, що ризик раку збільшується.

Для того щоб уникнути подібної небезпеки, експерти рекомендують дуже добре маринувати м'ясо. Тривалість цього процесу не повинна тривати менше ніж 30 хвилин. Обов'язково додавайте на шампур овочі, які дещо пом'якшують негативний вплив смаженого м'яса, на зразок цибулі. Не забувайте про спеції. Ці компоненти перешкоджають формуванню канцерогенних компонентів.

Готуйте м'ясо разом із овочами

Безпосередньо під час приготування шашлику намагайтеся вдихати якомога менше диму. Почорнілу від гару скоринку м'яса краще відрізати ножем. Намагайтеся не обсмажувати м'ясо на вогні занадто сильно, оскільки в цьому випадку рівень шкідливих компонентів зростає.

Для отримання вугілля вибирайте тверді, а не м'які сорти дерева. А також як можна частіше перевертайте м'ясо при його обсмажуванні.

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