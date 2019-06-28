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Лікарі розповіли, кому не можна їсти помідори
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Томати надзвичайно корисні та смачні. Тим паче, не варто забувати, що зараз набирає обертів сезон цих літніх ягід. Утім, є певні ситуації, під час яких слід відмовитися від їх вживання.
У яких випадках, на думку лікарів, помідори можуть негативно впливати на організм?
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Алергія на помідори. Причина харчової алергії на томати: в них містяться речовини-антигени антоцианін і лікопін. У деяких випадках алергія проявляється через декілька годин після того, як ви з'їли помідори. Симптоми харчової алергії – нудота, біль у шлунку, нежить, бронхоспазм, набряклість.
Жовчнокам'яна хвороба. Помідори мають виражений жовчогінний ефект, що може викликати спазми в жовчному міхурі, рух каменів і закорковування жовчовивідних шляхів, що ведуть до запалення. Томати при жовчнокам'яній хворобі їсти не варто.
Захворювання нирок. Ще одне протипоказання для вживання помідорів. Річ у тім, що в томатах міститься щавлева кислота, яка здатна негативно впливати на водно-сольовий обмін, від якого багато в чому залежить робота нирок. У свою чергу, вживання варених і консервованих помідорів може активізувати ріст каменів у нирках.
Хвороби суглобів. Щавлева кислота, що міститься в складі помідорів, має здатність викликати сильний біль у суглобах людини.
Панкреатит. При цьому захворюванні стає схильною до запалення підшлункова залоза. Щоб вкотре не подразнювати її слизову, не слід їсти овочі та фрукти, що містять багато кислот.
Підвищений тиск. Тим, хто страждає від підвищеного артеріального тиску або має інші захворювання серцево-судинної системи, категорично протипоказано вживати консервовані помідори – ні бочкові, ні ті, які піддавалися консервації із застосуванням оцту.
Хвороби шлунка. Свіжі помідори лікарі не рекомендують споживати при гострому гастриті або коліті та виразці. Томати можуть бути небезпечні для здоров'я людей зі слабким і хворим шлунком через органічні кислоти, що входять до їх складу.
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