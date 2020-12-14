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Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї

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Подарунки - фото 1
Подарунки / courseburg

Останнім часом все більшої популярності набирають подарунки на Новий рік своїми руками. Ось кілька класних ідей для вас.

По-перше, зверніть увагу на подарунки з фетру. Такий невеликий і милий презент порадує будь-яку людину. До речі, сувенір може бути не обов'язково для прикраси ялинки: проявіть фантазію! Зробіть різдвяний вінок на двері (для його виготовлення потрібні звичайні гілки, різнокольорові стрічки і декоративні шишки), або спробуйте прикрасити невеликими свічниками новорічний стіл: близькі обов'язково оцінять таку творчість. Нижче знайдете викройку оленяти з фетру.

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Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї - фото 439087

Далі найпростіший і водночас дуже зворушливий спосіб зробити подарунок батькам на Новий рік 2021 своїми руками, особливо якщо врахувати, що своїми руками робити практично нічого не доведеться: головне, знайти хорошу ідею і приділити трохи часу на підготовку.

Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї - фото 439088

Якщо вам подобається готувати, то приготуйте для своїх близьких чарівний подарунок: солодощі занурюють кожного з нас в дитинство, а ласуни просто не уявляють гарного свята без всіляких цукерок.

Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї - фото 439089

Якщо ви не знаєте, що принести в подарунок татові на Новий рік, то спробуйте зробити щось своїми руками з ниток і цвяхів, наприклад от таку картину в стилі string art.

Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї - фото 439090

І ще: Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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