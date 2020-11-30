Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку

Подбайте про затишок та новорічну атмосферу у вашій оселі – оберіть чи зробіть тематичні зимові прикраси для дому. Підібрали для вас найкращі варіанти різдвяного оздоблення для домівки.

За вікном сніжить, а Новий Рік підкрадається з кожним днем все ближче і ближче, тож вже настав час подбати про святковий декор для квартири.

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Ідеї новорічного декору

Новорічні гірлянди

Святкові вогники – головні елементи новорічного декору. Не обов'язково розвішувати їх на ялинку. Пропонуємо вам оздобити гірляндами будь-що: карниз, стіну, шафу, рамки тощо. Оберіть різнокольорові вогники з різними режимами й тоді зможете влаштовувати справжню вечірку або змінювати колір та швидкість блимання під настрій.

Цікавим доповненням буде, якщо ліхтарики підсвічуватимуть фотографії або новорічні іграшки.

Прикраси своїми руками з паперу Проведіть цікаво час з дітьми або партнером – згадайте уроки праці у школі. Озбройтеся ножицями та папером, більше вам нічого не знадобиться. Проявіть усю свою фантазію або знайдіть вже готові трафарети в інтернеті. Декорувати можете не тільки вікна, а й усе, що вам заманеться. На вікні такі білі візерунки будуть виглядати, ніби їх залишив мороз. Ще з паперу можна вирізати гарні сніжинки на будь-який смак. Їх можна розвішати на ялинку чи просто по квартирі. Красиво доповнити паперове рукоділля можна різнокольоровими нитками й за їх допомогою створити будь-які візерунки. Також з паперу можна створити справжню гірлянду. Виріжте багато однакових ялинок, кружечків, сніжинок, сніговиків тощо й об'єднайте їх однією ниткою. Папір можете обрати з газет, журналів, кольорових наборів. Різдвяний вінок Прикрасіть двері тематичним новорічним вінком. Він може висіти й ззовні, й зсередини. Матеріали, з яких його можна зробити, не мають жодних критерій. Можете зробити такий вінок з підручних матеріалів. Ще є абсолютно екологічний варіант – вінок з шишок. Назбирайте у лісі чи у парку потрібний матеріал для такого вінка й вдома закріпіть усе клеєм. Новорічні свічки Коли швидко темніє, то затишку додає вогонь. Це може бути камін, свічки, ліхтарики тощо. Розставте їх хаотично по квартирі й це додасть свого шарму. Проте пам'ятайте про безпеку й будьте обережні. Є навіть альтернатива справжнім свічкам – електричні, які точно нічого не підпалять. Якщо ви поставите свічки біля дзеркала, то це покращить ефект й освітлення буде удвічі краще. Новорічні прикраси з підручних речей Можете оформити солодощі, які готуєте на подарунок, у гарну фігурку. Тоді це буде і корисний і декоративний презент. Зробіть їстівну прикрасу, якою зможете поласувати під час свят, наприклад, вінок з мандаринок або іграшки на ялинку з цукерок чи горішків. Запакуйте подарунку у гарний папір й розкладіть ці коробочки вдома. Це додасть святкового настрою. Новорічні іграшки Усі ялинкові прикраси не обов'язково повинні висіти на новорічному дереві. Можете розвішати їх по всьому дому, де вам сподобається: на сходах, шафах, ручках дверей тощо. Їстівні прикраси Приготуйте традиційне імбирне печиво або зробіть пряниковий будинок. Це і гарно, і смачно. Стояти такий смаколик може довго, тож не переживайте, що воно може зіпсуватися. Новорічна ялинка з підручних матеріалів Не обов'язково ставити живе дерево або штучну ялинку, адже є безліч альтернативних варіантів. Обмеження лише у вашій фантазії. Створіть ялинку з гілочок та прикрасіть вогниками та іграшками. Або складіть книги одна на одну ялиночкою. Ввімкніть уяву на максимум!

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