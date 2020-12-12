Як обрати якісну штучну ялинку: 5 порад

Здавалося б, вибрати новорічну ялинку – що може бути простіше! Ви здивуєтеся, скільки всього потрібно врахувати, щоб з'явилася надійна "супутниця", яка буде з вашою родиною зустрічати кожен Новий рік.

В останні роки все більшої популярності набувають саме штучні ялинки. На відміну від живих вони простоять всі новорічні канікули, будуть вас тішити багато років поспіль і що вкрай важливо – не вимагають вирубки лісу. Якщо ви також, як і тисячі інших покупців, віддали перевагу економії і збереженню природи, то знайте – асортимент моделей, представлений на ринку досить різноманітний.

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На що варто звернути увагу?

Колір. Ще одна відмінність від натурального дерева. Ви ніколи не зустрінете в лісі білу ялинку. А от в магазині – легко. Штучні ялинки і сосни роблять золотистими, білими, блакитними, і навіть помаранчевими і червоними.

Декор. З'явилися дерева, в яких вже вбудоване світлодіодне підсвічування. У цьому є свої плюси: не треба витрачати гроші на гірлянду. Кінчики гілок іноді прикрашають "білим інеєм".

Сертифікат якості. Документ, який говорить про безпеку штучного дерева. Обов'язково має бути, вимагайте у продавця. Він є показником пожежної безпеки товару. Перевіряйте наявність на етикетці фірми і країни виробника, дату випуску. Мають бути правила експлуатації.

Підставка. Вона не має хитатися. Найкращий варіант – це хрестоподібна підставка. Кругла менш стійка. Краще взяти металеву: вона важча і забезпечить стійкість. Для мініатюрних ялинок, які прикрашають столи, достатньо декоративної дерев'яної підставки.

Безпека. Ялинки мають бути оброблені речовиною, що перешкоджає загорянню. Це вказано в сертифікаті якості: зверніть увагу.

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