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Як приготувати морозиво в домашніх умовах: смачні рецепти з фото
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Готуємо смачне і корисне морозиво своїми руками. Складного в приготуванні домашнього морозива нічого немає. Як зробити ароматне морозиво в домашніх умовах розповідає Радіо МАКСИМУМ.
Вершкове морозиво з полуницею
Інгредієнти:
- Вершки жирні – 350 мл
- Молоко – 250 мл
- Полуниця – 600 г
- Цукор – 150 г
- Яєчний жовток – 6 шт
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Рецепт приготування вершкового морозива з полуницею:
- У каструлі довести до кипіння вершки з молоком і відразу ж вимкнути.
- Відсипати 120 г цукру, замішати його з жовтками й збити віночком до отримання повітряної маси.
- Поступово, перемішуючи вінчиком, влити в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрити харчовою плівкою.
- Підігріти до кипіння в мікрохвильовій печі і відправити в морозилку.
- Полуницю розрізати на четвертинки і посипати цукром. Дати постояти, щоб пустила сік.
- Коли морозиво охолоне, пересипати в нього полуницю разом з соком і перемішати.
Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.
Кавове морозиво з печивом
Інгредієнти:
- Жирні вершки (від 30%) – 425 мл
- Згущене молоко – 230 мл
- Розчинна кава – 2 ст. л.
- Кавовий або еспресо-лікер (наприклад, калуа) – 2 ст. л.
- Пісочне печиво (або будь-яке інше на ваш смак) – 80-90 г
Рецепт приготування кавового морозива з печивом:
- Змішайте вершки, згущене молоко, каву і лікер, ретельно збивайте блендером або міксером, поки кава не розчиниться.
- Всипте в отриману суміш розламати печиво, розмішайте масу гумовою лопаткою, щоб не розкришити печиво.
- Помістіть масу в глибоку форму і охолоджуйте в холодильнику від 6 годин до ночі.
Складність приготування (6/10), витрачений час 50 хвилин.
Фруктове морозиво з ягодами
Інгредієнти:
- Вишня (аґрус, ківі, апельсин, абрикос, яблуко, будь-які фрукти і ягоди) – 0,5 скл.
- Молоко (йогурт, кефір, вершки, ряжанка, вода, сироп) – 0,5 скл.
- Цукор (фруктоза, мед) – 2-3 ч. л.
Рецепт приготування фруктового морозива з ягодами:
- Для отримання вишневого сорбета дістаємо з морозилки заморожену вишню і йогурт.
- Насипаємо ягідки в блендер, туди ж викладаємо йогурт і додаємо цукровий пісок за смаком.
- Включаємо блендер на 1 хвилину. Спочатку ягоди будуть бовтатися окремо, потім маса стане рівномірнішою. В ідеалі повинна вийти еластична паста, яка в блендері легко перемішується.
- Відкрийте кришку, якщо вийшло рідкувато, додайте ще трохи ягід. Якщо ж дуже густо, долийте кілька ложок йогурту (молока, кефіру).
Складність приготування (2/10), витрачений час 10 хвилин.
Дієтичне бананове морозиво
Інгредієнти:
- Банани – 2 штуки
- Мелена кориця – щіпка
- Натуральний йогурт – 100 г
- Замінник цукру за смаком
Рецепт приготування дієтичного бананового морозива:
- Порізати стиглі банани на невеликі шматочки і покласти в морозилку на кілька годин.
- Дістати заморожені шматки бананів, покласти в блендер разом з корицею і йогуртом або ряжанкою. Решта інгредієнтів за смаком: коньяк, арахісове масло, ванільний екстракт, горішки.
- Збити. Потрібно розрахувати кількість рідких компонентів так, щоб по консистенції суміш вийшла як підтале трохи морозиво.
Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.
Домашнє морозиво з зеленого чаю
Інгредієнти:
- Молоко 3,5% – 1 л
- Зелений чай – 5 чайних ложок
- Цукор – 7 столових ложок
- Згущене молоко – ½ банки
Рецепт приготування морозива з зеленого чаю:
- Молоко нагріти, не допускаючи кипіння. Опустити в гаряче молоко чай і цукор. Накрити кришкою і настояти.
- Процідити молоко, додати згущене молоко, залити в ємність і заморозити.
- Після того, як маса застигне, злегка розморозити і викласти в блендер. Збити на високій потужності до утворення кремоподібної маси.
- Розкласти по формах і залишити в морозилці на 2 години.
Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.
Ароматне морозиво з сиру
Інгредієнти:
- Сир – 200 г
- Згущене молоко – ½ банки
- Молоко – 50 мл
Рецепт приготування ароматного морозива з сиру:
- За допомогою міксера або блендера змішайте сир і згущене молоко. Коли маса стане однорідною, додайте молоко і ще раз розмішайте.
- Сирну масу розлийте по формах і поставте в морозилку мінімум на 2-3 години.
- Цей незвичайний десерт дуже простий у приготуванні. Він не вимагає виготовлення морозива, його запросто можна ставити в морозилку, використовуючи як форми для морозива, так і для мафінів.
Складність приготування (1/10), витрачений час 15 хвилин.
Кавове морозиво з еспресо
Інгредієнти:
- Яйце куряче – 4 штуки
- Гіркий шоколад – 125 г
- Вершки 35% – 250 мл
- Еспресо – 60 мл
- Цукор – 100 г
Рецепт приготування кавового морозива з еспресо:
- Розтопити на водяній бані шоколад.
- Злегка збити яєчні жовтки і додати їх в розплавлений шоколад.
- Збити вершки.
- Збити білки до міцної піни, поступово підсипаючи цукор.
- З'єднати вершки і розтоплений шоколад, каву, після додати збиті білки.
- Перекласти в ємність і поставити в холодильник на 5-7 годин.
Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.
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