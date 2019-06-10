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Як приготувати морозиво в домашніх умовах: смачні рецепти з фото

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Домашнє морозиво - фото 1
Домашнє морозиво

Готуємо смачне і корисне морозиво своїми руками. Складного в приготуванні домашнього морозива нічого немає. Як зробити ароматне морозиво в домашніх умовах розповідає Радіо МАКСИМУМ.

Вершкове морозиво з полуницею

Інгредієнти:

  • Вершки жирні – 350 мл
  • Молоко – 250 мл
  • Полуниця – 600 г
  • Цукор – 150 г
  • Яєчний жовток – 6 шт

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Як правильно приготувати морозиво вдома - фото 251620
Як правильно приготувати морозиво вдома / maximum.fm

Рецепт приготування вершкового морозива з полуницею:

  1. У каструлі довести до кипіння вершки з молоком і відразу ж вимкнути.
  2. Відсипати 120 г цукру, замішати його з жовтками й збити віночком до отримання повітряної маси.
  3. Поступово, перемішуючи вінчиком, влити в яєчну масу гаряче молоко. Миску закрити харчовою плівкою.
  4. Підігріти до кипіння в мікрохвильовій печі і відправити в морозилку.
  5. Полуницю розрізати на четвертинки і посипати цукром. Дати постояти, щоб пустила сік.
  6. Коли морозиво охолоне, пересипати в нього полуницю разом з соком і перемішати.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.

Кавове морозиво з печивом

Інгредієнти:

  • Жирні вершки (від 30%) – 425 мл
  • Згущене молоко – 230 мл
  • Розчинна кава – 2 ст. л.
  • Кавовий або еспресо-лікер (наприклад, калуа) – 2 ст. л.
  • Пісочне печиво (або будь-яке інше на ваш смак) – 80-90 г
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Рецепт приготування кавового морозива з печивом:

  1. Змішайте вершки, згущене молоко, каву і лікер, ретельно збивайте блендером або міксером, поки кава не розчиниться.
  2. Всипте в отриману суміш розламати печиво, розмішайте масу гумовою лопаткою, щоб не розкришити печиво.
  3. Помістіть масу в глибоку форму і охолоджуйте в холодильнику від 6 годин до ночі.

Складність приготування (6/10), витрачений час 50 хвилин.

Фруктове морозиво з ягодами

Інгредієнти:

  • Вишня (аґрус, ківі, апельсин, абрикос, яблуко, будь-які фрукти і ягоди) – 0,5 скл.
  • Молоко (йогурт, кефір, вершки, ряжанка, вода, сироп) – 0,5 скл.
  • Цукор (фруктоза, мед) – 2-3 ч. л.
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Рецепт приготування фруктового морозива з ягодами:

  1. Для отримання вишневого сорбета дістаємо з морозилки заморожену вишню і йогурт.
  2. Насипаємо ягідки в блендер, туди ж викладаємо йогурт і додаємо цукровий пісок за смаком.
  3. Включаємо блендер на 1 хвилину. Спочатку ягоди будуть бовтатися окремо, потім маса стане рівномірнішою. В ідеалі повинна вийти еластична паста, яка в блендері легко перемішується.
  4. Відкрийте кришку, якщо вийшло рідкувато, додайте ще трохи ягід. Якщо ж дуже густо, долийте кілька ложок йогурту (молока, кефіру).

Складність приготування (2/10), витрачений час 10 хвилин.

Дієтичне бананове морозиво

Інгредієнти:

  • Банани – 2 штуки
  • Мелена кориця – щіпка
  • Натуральний йогурт – 100 г
  • Замінник цукру за смаком
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Рецепт приготування дієтичного бананового морозива:

  1. Порізати стиглі банани на невеликі шматочки і покласти в морозилку на кілька годин.
  2. Дістати заморожені шматки бананів, покласти в блендер разом з корицею і йогуртом або ряжанкою. Решта інгредієнтів за смаком: коньяк, арахісове масло, ванільний екстракт, горішки.
  3. Збити. Потрібно розрахувати кількість рідких компонентів так, щоб по консистенції суміш вийшла як підтале трохи морозиво.

Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.

Домашнє морозиво з зеленого чаю

Інгредієнти:

  • Молоко 3,5% – 1 л
  • Зелений чай – 5 чайних ложок
  • Цукор – 7 столових ложок
  • Згущене молоко – ½ банки
Як правильно приготувати морозиво вдома - фото 251630

Рецепт приготування морозива з зеленого чаю:

  1. Молоко нагріти, не допускаючи кипіння. Опустити в гаряче молоко чай і цукор. Накрити кришкою і настояти.
  2. Процідити молоко, додати згущене молоко, залити в ємність і заморозити.
  3. Після того, як маса застигне, злегка розморозити і викласти в блендер. Збити на високій потужності до утворення кремоподібної маси.
  4. Розкласти по формах і залишити в морозилці на 2 години.

Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.

Ароматне морозиво з сиру

Інгредієнти:

  • Сир – 200 г
  • Згущене молоко – ½ банки
  • Молоко – 50 мл
Як правильно приготувати морозиво вдома - фото 251632

Рецепт приготування ароматного морозива з сиру:

  1. За допомогою міксера або блендера змішайте сир і згущене молоко. Коли маса стане однорідною, додайте молоко і ще раз розмішайте.
  2. Сирну масу розлийте по формах і поставте в морозилку мінімум на 2-3 години.
  3. Цей незвичайний десерт дуже простий у приготуванні. Він не вимагає виготовлення морозива, його запросто можна ставити в морозилку, використовуючи як форми для морозива, так і для мафінів.

Складність приготування (1/10), витрачений час 15 хвилин.

Кавове морозиво з еспресо

Інгредієнти:

  • Яйце куряче – 4 штуки
  • Гіркий шоколад – 125 г
  • Вершки 35% – 250 мл
  • Еспресо – 60 мл
  • Цукор – 100 г
Як правильно приготувати морозиво вдома - фото 251633

Рецепт приготування кавового морозива з еспресо:

  1. Розтопити на водяній бані шоколад.
  2. Злегка збити яєчні жовтки і додати їх в розплавлений шоколад.
  3. Збити вершки.
  4. Збити білки до міцної піни, поступово підсипаючи цукор.
  5. З'єднати вершки і розтоплений шоколад, каву, після додати збиті білки.
  6. Перекласти в ємність і поставити в холодильник на 5-7 годин.

Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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