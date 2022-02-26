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війна

Як зробити благодійні внески на потреби ЗСУ через Укрпошту: реквізити

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Укрпошта

Укрпошта розпочала прийом благодійних внесків на потреби ЗСУ. Як допомогти нашим бійцям, читайте далі!

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це важливо: Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси

"Національний оператор комісію за переказ коштів не братиме", – йдеться у повідомленні. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA8430000100000047330992708

Цей рахунок – мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах тощо), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Про відкриття цього спецрахунку раніше повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Підтримаємо нашу армію разом!

Як зробити благодійні внески на потреби ЗСУ через Укрпошту: реквізити - фото 498882

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