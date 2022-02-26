Як виглядають маяки для наведення ракет: їх потрібно виводьте з ладу

Нацполіція опублікувала у мережі фотографії спеціальних маяків, які служать для наведення ракет. Влада закликає українців знищувати їх.

Так, поліція Рівненщини оприлюднила на своїй сторінці у Facebook знімки маяків червоного кольору. Усіх просять звертати увагу на них і або ламати, або одразу повідомляти поліцію.

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Ці маяки використовують російські військові для наведення ракет.

Як виглядають маяки

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