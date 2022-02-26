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війна

Як виглядають маяки для наведення ракет: їх потрібно виводьте з ладу

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Маяк для наведення ракет - фото 1
Маяк для наведення ракет / facebook

Нацполіція опублікувала у мережі фотографії спеціальних маяків, які служать для наведення ракет. Влада закликає українців знищувати їх.

Так, поліція Рівненщини оприлюднила на своїй сторінці у Facebook знімки маяків червоного кольору. Усіх просять звертати увагу на них і або ламати, або одразу повідомляти поліцію.

До теми: Укравтодор закликав українців знищувати позначки ворогів на дорогах

Ці маяки використовують російські військові для наведення ракет.

Як виглядають маяки

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