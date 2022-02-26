Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси
-
- 104
У воєнний час з'явилось дуже багато фондів, які допомагають ЗСУ та біженцям, однак далеко не всі з них справді ті, за кого себе видають. Зібрали перелік перевірених фондів, яким можна допомогти фінансово і не тільки.
У складний час українці неймовірно згуртувались, щоб підтримати власну армію. Однак цим бажанням можуть скористатись і зловмисники, тому Українська Волонтерська Служба зібрала список перевірених фондів, куди можна перерахувати гроші чи допомогти якимось іншим способом.
І ще: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
Як допомогти українській армії та біженцям:
- "ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ" – благодійний фонд допомоги армії, який забезпечує її безпілотниками
- "АРМІЯ SOS" – підрозділи займаються виготовленням безпілотників, ПЗ для керування вогнем та навігаційне забезпечення, а також купують військову амуніцію, засоби зв'язку та захисту, а також продовольство, що надсилають на передову.
- ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА "КАРІТАС" – одна із найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у Європі та у світі.
- Офіційна сторінка Сергія Притули – телеведучий та шоумен вже дуже довго волонтерить та збирає гроші на потреби української армії. На його сторінці є вся детальна інформація та реквізити.
Читайте також: Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для допомоги армії
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
- 26 лютого
-
23:50Хочете здати кров для військових? Інструкція, як це зробити
-
23:32Зброя, на яку не потрібен дозвіл: українців закликають долучатися до молитви за Україну
-
23:17Україна закриває пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю
-
22:54Чому не треба вимикати геолокацію на телефоні: мережею шириться новий фейк
-
22:29Заправки SOCAR і не тільки нададуть безкоштовне паливо для захисників України
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
22:09Геращенко закликав власників рекламних щитів долучитися до психологічної війни
-
21:50Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз
-
21:32Як допомогти людині під час шокової психологічної травми: поради Карпачова
-
21:1627 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:08"Стоїмо та не падаємо духом": Вєрка Сердючка звернулася до українців
-
21:05У яких містах комендантська година починатиметься раніше: список
-
20:49"ЗМІ, яким керує Росія": Instagram позначає медіа, які поширюють пропаганду
-
20:32МОЗ та Червоний Хрест відкривають рахунок для допомоги українським медикам
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:09"Російський потяг, йди на х*й!": в Україні знищили усі залізничні вузли з окупантом
-
19:50ТНМК випустили потужну патріотичну пісню Доми на вірші Сергія Жадана
-
19:31Як заклеїти вікна, щоб захистити себе під час бомбардування: поради
-
19:11Не допомагайте ворогу: чого категорично НЕ можна робити у соцмережах
-
18:52Як зробити запаси їжі з того, що є у вашій оселі: кілька простих порад для кожного
-
18:35Як зробити благодійні внески на потреби ЗСУ через Укрпошту: реквізити
-
18:16Гороскоп на 27 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі
-
17:46Стараннями хакерів: на телеканалах РФ грає українська музика – відеофакт
-
17:27"Ми починаємо патрулювання у місті": Садовий звернувся до львів'ян
- 26 лютого
-
21:50Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз
-
19:11Не допомагайте ворогу: чого категорично НЕ можна робити у соцмережах
-
18:02Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі
-
16:06У Києві змінили тривалість комендантської години: покидати домівки не можна до понеділка
-
12:17Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси
- 25 лютого
-
21:32Без зв'язку не залишимося: як українські оператори підтримують клієнтів
-
18:25Тарас Тополя та Антитіла вирушили захищати Україну, а ще випустили новий альбом: відео
-
16:17"Треба вийняти язик з ж*пи": Сергій Притула різко звернувся до російських зірок
-
14:36"Перевірка від СБУ": українців попередили про новий фейк
-
11:34Як не стати жертвою дезінформації: важливі поради від ДСНС
- 24 лютого
-
20:42"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну
-
17:21У Києві запровадили комендантську годину: що це означає
-
12:34Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
08:53Воєнний стан в Україні: що це означає і як діяти
-
07:14Місячний посівний календар на березень 2022: коли і що садити
- 23 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Дакоти Феннінг за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:47Емілі Блант святкує 39-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
13:19Яким знакам Зодіаку найбільше поталанить у березні
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:45Як раз і назавжди позбутися проблем зі сном
-
07:15Місячний календар стрижок на березень 2022: дні, коли стригти волосся
- 22 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:54Дрю Беррімор святкує 47-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
16:48Топ 6 українських оперних співачок, на яких варто підписатися в інстаграмі
-
14:19Оптична ілюзія "зламала" користувачів: фото стало тестом на зір