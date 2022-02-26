Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси

У воєнний час з'явилось дуже багато фондів, які допомагають ЗСУ та біженцям, однак далеко не всі з них справді ті, за кого себе видають. Зібрали перелік перевірених фондів, яким можна допомогти фінансово і не тільки.

У складний час українці неймовірно згуртувались, щоб підтримати власну армію. Однак цим бажанням можуть скористатись і зловмисники, тому Українська Волонтерська Служба зібрала список перевірених фондів, куди можна перерахувати гроші чи допомогти якимось іншим способом.

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Як допомогти українській армії та біженцям:

"ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ" – благодійний фонд допомоги армії, який забезпечує її безпілотниками

– благодійний фонд допомоги армії, який забезпечує її безпілотниками "АРМІЯ SOS" – підрозділи займаються виготовленням безпілотників, ПЗ для керування вогнем та навігаційне забезпечення, а також купують військову амуніцію, засоби зв'язку та захисту, а також продовольство, що надсилають на передову.

– підрозділи займаються виготовленням безпілотників, ПЗ для керування вогнем та навігаційне забезпечення, а також купують військову амуніцію, засоби зв'язку та захисту, а також продовольство, що надсилають на передову. ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА "КАРІТАС" – одна із найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у Європі та у світі.

– одна із найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у Європі та у світі. Офіційна сторінка Сергія Притули – телеведучий та шоумен вже дуже довго волонтерить та збирає гроші на потреби української армії. На його сторінці є вся детальна інформація та реквізити.

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