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війна

Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси

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Куди донатити українській армії - фото 1
Куди донатити українській армії

У воєнний час з'явилось дуже багато фондів, які допомагають ЗСУ та біженцям, однак далеко не всі з них справді ті, за кого себе видають. Зібрали перелік перевірених фондів, яким можна допомогти фінансово і не тільки.

У складний час українці неймовірно згуртувались, щоб підтримати власну армію. Однак цим бажанням можуть скористатись і зловмисники, тому Українська Волонтерська Служба зібрала список перевірених фондів, куди можна перерахувати гроші чи допомогти якимось іншим способом.

І ще: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії

Як допомогти українській армії та біженцям:

  • "ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ" – благодійний фонд допомоги армії, який забезпечує її безпілотниками
  • "АРМІЯ SOS" – підрозділи займаються виготовленням безпілотників, ПЗ для керування вогнем та навігаційне забезпечення, а також купують військову амуніцію, засоби зв'язку та захисту, а також продовольство, що надсилають на передову.
  • ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА "КАРІТАС" – одна із найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у Європі та у світі.
  • Офіційна сторінка Сергія Притули – телеведучий та шоумен вже дуже довго волонтерить та збирає гроші на потреби української армії. На його сторінці є вся детальна інформація та реквізити.

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