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Як знизити рівень стресу на роботі

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Як зменшити стрес на робочому місці - фото 1
Як зменшити стрес на робочому місці

Команда науковців з різних країн знайшла доволі простий спосіб зменшити стрес на робочому місці. А допоможуть тут хороші стосунки з колегами.

Науковці з Нідерландів, Канади та США дійшли до висновку, що для ідеальної атмосфери в офісі та низького рівня стресу у працівників повинні бути жарти та навіть ненав'язливий флірт. Саме ці фактори допомагають покращити працездатність та налагодити емоційний стан працівників.

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Щоправда, між керівниками та підлеглими краще утриматись від грайливості, а от між колегами така форма комунікації справді бадьорить та розряджає обстановку. І поки ви переймаєтесь, що це звучить доволі неоднозначно, то дослідники наголошують: це не має нічого спільного з харасментом (домаганнями).

Як зменшити стрес на робочому місці - фото 379989
Як зменшити стрес на робочому місці

Це підтвердило дослідження за участю понад 1400 осіб з різних куточків світу. Їм проєктувались різні робочі ситуації та потрібно було розповісти про свою реакцію на них. До слова, фліртом науковці назвали компліменти, натяки та переглядання. Такі знаки уваги здатні покращити самооцінку, настрій, а також створити відчуття безпеки. Чимало піддослідних в різних ситуаціях діяли доволі грайливо.

До слова, надто серйозні правила на роботі, приміром, заборона тривалого погляду на колег, створює лише суворішу атмосферу і нову порцію стресу.

Як зменшити стрес на робочому місці - фото 379990
Як зменшити стрес на робочому місці

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Джерело: ЙОД
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