Вам сподобається: створено крісло, яке дозволяє працювати лежачи

Каліфорнійська компанія Altwork розробила найзручніше у світі офісне крісло. Воно дозволяє працювати ЛЕЖАЧИ!

Це круте крісло дає можливість офісному працівникові виконувати завдання у різних положеннях: сидячи, стоячи та навіть лежачи.

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І хоча зовні винахід нагадує крісло у стоматологічному кабінеті, на ділі це ергономічний винахід, який припаде до душі кожному офісному працівникові, який мріє прилягти під час роботи.

Крісло опускається на 180 градусів, що дозволяє працювати в горизонтальному положенні. Че Войт, генеральний директор Altwork, розповідає, що їх головною ідеєю було облаштувати робочий простір навколо комп'ютера, замість того, щоб оточувати комп'ютерами себе.

Вартість крісла – $ 7650. У комплект входять монітор, ноутбук, магнітна клавіатура та миша (тому не варто переживати, що вони впадуть вам на голову у лежачому положенні).

А ви б хотіли собі таке круте крісло в офіс?

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