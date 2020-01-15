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Вам сподобається: створено крісло, яке дозволяє працювати лежачи

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Це крісло надзвичайно сподобається офісним працівникам - фото 1
Це крісло надзвичайно сподобається офісним працівникам

Каліфорнійська компанія Altwork розробила найзручніше у світі офісне крісло. Воно дозволяє працювати ЛЕЖАЧИ!

Це круте крісло дає можливість офісному працівникові виконувати завдання у різних положеннях: сидячи, стоячи та навіть лежачи.

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І хоча зовні винахід нагадує крісло у стоматологічному кабінеті, на ділі це ергономічний винахід, який припаде до душі кожному офісному працівникові, який мріє прилягти під час роботи.

Вам сподобається: створено крісло, яке дозволяє працювати лежачи - фото 379924

Вам сподобається: створено крісло, яке дозволяє працювати лежачи - фото 379925

Вам сподобається: створено крісло, яке дозволяє працювати лежачи - фото 379926

Крісло опускається на 180 градусів, що дозволяє працювати в горизонтальному положенні. Че Войт, генеральний директор Altwork, розповідає, що їх головною ідеєю було облаштувати робочий простір навколо комп'ютера, замість того, щоб оточувати комп'ютерами себе.

Вартість крісла – $ 7650. У комплект входять монітор, ноутбук, магнітна клавіатура та миша (тому не варто переживати, що вони впадуть вам на голову у лежачому положенні).

А ви б хотіли собі таке круте крісло в офіс?

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Джерело: altwork
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