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Як знизити рівень стресу: 4 прості поради
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Велика частина людства страждає від підвищеного хронічного стресу, який руйнує здоров'я. І ось кілька змін в образі життя, які допомагають знизити його тиск.
Візьміть на озброєння наші поради, щоб знизити рівень стресу та його вплив на тебе!
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Здорове харчування. Задля нормальної роботи мозку потрібно збільшити споживання цільних продуктів, таких як зелені, листових овочів, зернових, бобових, морепродуктів і нежирного м'яса. Вони містять магній, фолієву кислоту, цинк і життєво важливі жирні кислоти, які прискорюють роботу мозку. Багаті поліфенолами продукти та напої, такі як вино, темний шоколад і ягоди, також життєво важливі для гостроти розуму.
Фізичні навантаження. Заняття фітнесом, які змушують тіло частіше рухатися, можуть миттєво підвищити настрій. Дії, які передбачають соціальну взаємодію і знайомство з природою, можливо, ще більше поліпшать психічний добробут.
Професійна допомога. Позитивні зміни способу життя – не заміна ліків або терапії, а, скоріше, доповнення до лікування. Хоча більшість правильних змін може приносити користь, часом сам порядок дій викликає труднощі. Їх допоможуть вирішити досвідчені психологи.
Здоровий сон. Поряд з поліпшенням режиму дня, правильна підготовка до нічного відпочинку допоможе позбутися від безсоння. До цієї підготовки належать обмеження вживання кофеїну, правильний час сну, відмова від користування телевізором і смартфоном перед сном, пробудження в один і той же час. Ніколи не змушуйте себе спати. Якщо ви не можете заснути протягом приблизно 20 хвилин, краще встати та зосередитися на чому-небудь, поки не відчуєте втому.
Ще один спосіб поліпшити сон – обмежити вплив світла. Це збільшить викид мелатоніну, який допомагає заснути. Якісний сон має важливе значення для регулювання рівня стресу, побічно покращуючи психічне здоров'я.
Візьміть на озброєння наші поради, щоб позбутися стресу!
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