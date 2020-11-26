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Ці корисні фрукти захистять ваші легені взимку

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Вітамін С - фото 1
Вітамін С / goodfon

Фахівці перерахували фрукти, без яких нам ніяк не обійтися взимку. Річ у тому, що високий вміст в них вітаміну С – це найкращий захист від запалення в холодну пору року.

Наразі вчені поки не підтвердили, що вітамін С допоможе побороти Covid-19, але високий вміст аскорбінової кислоти в продуктах допоможе зміцнити імунітет.

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Отже, як убезпечити наш організм від різних респіраторних захворювань? Лікарі заявили, що взимку треба їсти якомога більше апельсинів, тому що в їх складі є антиоксиданти, які допомагають боротися із запальними процесами. Крім того, в цьому фрукті також міститься багато клітковини, яка позитивно впливає на загальний стан нашого здоров'я. Ще один не менш корисний фрукт це гуава. Речовини, які в ньому містяться, покращують процес метаболізму.

А от якщо ви будете регулярно їсти гранат, то покращиться не тільки загальний тонус, але і віруси стануть для вас менш страшні, бо це чудовий засіб для боротьби з ними. Джерелом корисних речовин, які додадуть вам сил і енергії, є ківі. А у винограді є з'єднання, які допомагають виводити з організму токсини.

Гуава - фото 436744
Гуава

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Джерело: frs24
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