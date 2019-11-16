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Як знизити рівень холестерину в крові: корисні поради
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Численні клінічні дослідження підтверджують невтішний факт – рівень холестерину в крові впливає на ризики розвитку ішемічної хвороби серця й інших серцево-судинних захворювань. Однак встановили, що дотримання дієти і контроль факторів ризику знижують негативні наслідки.
Як же ж знизити рівень холестерину в крові без використання препаратів.
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Слідкуйте за калорійністю раціону
Переїдання – справжня біда нашого часу. Сучасна людина отримує з їжею енергії значно більше, ніж витрачає. Це пов'язано з тим, що в нашому раціоні переважають висококалорійні продукти – фастфуд, ковбасні вироби, напівфабрикати. Такі продукти, як правило, надто солодкі, жирні, в їхньому складі переважають рафіновані вуглеводи, насичені жири. Вносить свою лепту й алкоголь, який містить велику кількість так званих "порожніх"вуглеводів, які не приносять жодної користі організму.
Скоротіть споживання насичених жирів
Приблизно третина (від добової потреби) холестерину потрапляє в організм людини з їжею. А це означає, що дотримуючись певної дієти можна впливати на рівень холестерину в крові. У першу чергу необхідно скоротити споживання так званих насичених жирів. Вони, як правило, містяться в продуктах тваринного походження – жирної свинини, баранини, м'ясі качок, ковбасних виробах. Ще одне джерело насичених жирів – маргарин і продукти, що містять його. До них належить практично вся фабрична випічка – печиво, здоба, деякі сорти хліба. Звертайте увагу на продукти, що містять "приховані жири". Це жирні соуси, сметана, сир.
Їжте більше риби
Результати тривалих клінічних спостережень, що проводилися в країнах Середземноморського регіону, демонструють, що рівень серцево-судинних захворювань у них істотно нижчий. Фахівці пов'язують цей феномен з переважанням у раціоні цього регіону ненасичених жирів. Це оливкова та горіхова олії, риба жирних сортів, багаті Омега-3 поліненасиченими жирними кислотами, які не синтезуються в організмі людини, а надходять в нього тільки з їжею. Ці речовини нормалізують рівень холестерину в крові, уповільнюють зростання склеротичних бляшок, сприяють зниженню інтенсивності розвитку атеросклерозу.
Обмежте споживання солі
Сама по собі кухонна сіль ніяк не впливає на рівень холестерину в крові. Однак її роль у збільшенні артеріального тиску, який часто супроводжує атеросклероз, доведена численними дослідженнями. Згідно з рекомендаціями фахівців, потрібно обмежувати споживання кухонної солі до 5-6 г на добу. Крім того, краще уникати продуктів, в яких міститься "прихована сіль". До них належать ковбасні вироби, консервовані продукти, маринади, снеки (чипси, сухарики, горішки).
Збільште споживання клітковини
Клітковина, або розчинні і нерозчинні харчові волокна, сприяють поліпшенню кишкової моторики, служать субстратом для розвитку корисної мікрофлори кишківника. Порушення кишкової мікрофлори опосередковано підвищують ризик розвитку таких захворювань, як ожиріння, цукровий діабет 2-го типу, атеросклероз, ішемічна хвороба серця. Крім того, нерозчинна клітковина прискорює насичення та сприяє виведенню холестерину з кишківника.
Клітковиною багаті овочі, зелень та фрукти, в тому числі ті, що містять багато пектинів – яблука, абрикоси, смородина. Крім них, клітковина міститься в багатьох злаках. Перевагу потрібно надавати цільним крупам, що не пройшли попередню обробку. При супутньому цукровому діабеті необхідно коригувати вміст вуглеводів у раціоні відповідно до лікувальної дієти.
На жаль, іноді дієта виявляється безсилою і знизити рівень холестерину в крові ніяк не вдається. У цьому випадку варто розглянути можливість прийому лікарських препаратів. Але для цього ми наполегливо рекомендуємо проконсультуватися з лікарем. Не забувайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!
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