Найкорисніші властивості курячого бульйону при застуді

Користь курячого бульйону не закінчується лікуванням застуди. Вживання цього продукту позбавляє від закладеності носа і допомагає імунній системі боротися з інфекцією.

Американські дослідники виявили, що з'єднання, яке міститься в курячому супі – карнозин – допомагає імунній системі організму боротися на ранніх стадіях грипу. Але автори попереджають, що ефект закінчується, як тільки суп виводиться з організму. Це означає, що вам доведеться їсти його постійно.

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Дослідження було не першим на цю тему. Раніше вчені вже намагалися визначити, в чому секрет курячого супу. Вони довели, що суп гальмує рух найбільш поширених типів білих кров'яних клітин, нейтрофілів, які захищають від інфекцій. Тоді фахівці припустили, що через пригнічення міграції клітин в організмі, курячий суп допомагає знизити симптоми застуди. Суп, який тестували, містив курку, цибулю, солодку картоплю, пастернак, ріпу, моркву, стебла селери, зелень петрушки, сіль і перець.

Вчені припустили, що поєднання поживних речовин працює в синергії і забезпечує позитивний ефект. Зараз же дослідники виявили, що поєднання овочів та м'яса птиці в супі може допомогти полегшити запалення дихальних шляхів.

Суп при застуді

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