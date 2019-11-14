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5 порад, як навчитись частіше пити воду
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Всі лікарі одноголосно рекомендують щодня пити вдосталь води, однак доволі складно створити таку звичку. Тому зібрали прості лайфхаки, як частіше пити воду.
Всі лікарі одноголосно рекомендують щодня пити вдосталь води, однак доволі складно створити таку звичку. Тому зібрали прості лайфхаки, як частіше пити воду.
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Додайте смаку
Чимало людей відмовляються від звичайної води через те, що вона не має чітко вираженого смаку. Однак це легко змінити: замість льоду додавайте заморожені фрукти та овочі або ж різні пахучі трави, приміром, мелісу, м'яту чи навіть корицю.
Не повну склянку
Доволі важко психологічно випити повну склянку води, тому найлегший спосіб побороти цей бар'єр – це наливати половину горня. Так ви точно вип'єте все.
Пийте, коли дратуєтесь або чекаєте
Якщо ви маєте зайвий час або почуваєтесь роздратованим, то згадайте про склянку води. Кілька ковтків змусять тривожність відійти, а також втамують голод.
Пийте красиво
Оберіть красиву склянку та місце для денної норми води для вас, приміром, хороший фільтр або естетичний графин.
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