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5 порад, як навчитись частіше пити воду

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Як звикнути пити воду щодня - фото 1
Як звикнути пити воду щодня

Всі лікарі одноголосно рекомендують щодня пити вдосталь води, однак доволі складно створити таку звичку. Тому зібрали прості лайфхаки, як частіше пити воду.

Всі лікарі одноголосно рекомендують щодня пити вдосталь води, однак доволі складно створити таку звичку. Тому зібрали прості лайфхаки, як частіше пити воду.

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Додайте смаку

Чимало людей відмовляються від звичайної води через те, що вона не має чітко вираженого смаку. Однак це легко змінити: замість льоду додавайте заморожені фрукти та овочі або ж різні пахучі трави, приміром, мелісу, м'яту чи навіть корицю.

Як звикнути пити воду щодня - фото 368186
Як звикнути пити воду щодня

Не повну склянку

Доволі важко психологічно випити повну склянку води, тому найлегший спосіб побороти цей бар'єр – це наливати половину горня. Так ви точно вип'єте все.

Пийте, коли дратуєтесь або чекаєте

Якщо ви маєте зайвий час або почуваєтесь роздратованим, то згадайте про склянку води. Кілька ковтків змусять тривожність відійти, а також втамують голод.

Як звикнути пити воду щодня - фото 368185
Як звикнути пити воду щодня

Пийте красиво

Оберіть красиву склянку та місце для денної норми води для вас, приміром, хороший фільтр або естетичний графин.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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