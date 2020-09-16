Як знайти вільний час: 5 простих порад

Якщо у вас бракує вільного часу, то пора навести лад у своєму списку справ на день. У цьому допоможуть кілька легких порад, які дозволяють відчутно змінити життя.

У кожної людини хоча б раз у житті виникала думка, що вона нічого не встигає, а часу дуже бракує. Саме для таких ситуацій потрібен перегляд свого дня та ці прості рекомендації. так вдасться не лише витрачати дорогоцінні миті на зайві речі, а й отримати більше часу для відпочинку та самореалізації.

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"Купуйте" час. Звісно ж, у прямому сенсі цього слова це неможливо, але є ті, хто допомагають зекономити вам кілька годин. Йдеться про доставку їжі, клінінгові служби і тому подібне. Це дозволить не провести за прибиранням чи приготуванням смаколиків частину дня, а займатись тим, що подобається.

Спрощуйте процес прийняття рішень. тут на допомогу приходять приклади Стіва Джобса, який просто заповнив свій гардероб однаковим вбранням, а також Барак Обама, який робив вибір лише між синіми та чорними костюмами. Саме такі рутинні рішення часто забирають зайвий час.

Плануйте найважливіше у календарі. Він створений не лише для того, щоб рахувати дні до Нового року чи дня народження. Тому всі ключові справи найкраще вносити у своєрідний щоденник чи нотатник з календарем. Це дозволить не забивати голову великою кількістю дат і не забути про них взагалі.

Навчіться відмовляти. Погоджуюсь на всі пропозиції та прохання, ви забираєте у себе не лише час та енергію, а й погіршуєте моральний стан. Звісно ж, допомагати людям - це прекрасно, але не варто розпорошувати свої сили на оточення. Особливо, коли насправді ви цього не хочете.

Окремий час для соцмереж. Визначте певний період упродовж дня, коли можна собі дозволити перевіряти стрічку новин та пошту, а також просто роздивлятись, що новенького у соціальних мережах.

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