8 простих способів мотивувати себе щодня

Не потрібно шукати людину, яка буде вас надихати щось робити. Саме ви здатні стати власним мотиватором, якщо будете використовувати ці прості поради

Будьте скромними

Навіть Опра Вінфрі, яка вважається однією із найвпливовіших людей світу, не сприймає свою знаменитість надто серйозно. А все тому, що скромність допомагає зберігати мотивацію та постійно рухатись до нових цілей, а не розслаблятись, адже всього вже досягнуто.

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Пам'ятай про свої сильні сторони

Підприємиця Мерій Кей Еш, яка створила компанію Mary Kay, має ідеальну фразу для натхнення: "Всередині тебе є все для того, щоб стати тим, ким ти мрієш". Тому пам'ятайте про свої уміння, а якщо сумніваєтесь у своїх силах, то згадайте, що саме допомогло вам дійти до місця, де ви зараз.

Пам'ятайте, за що боретесь

Ніколи не забувайте про свої цілі, адже навіть на підсвідомому рівні вони змушують знаходити способи для їх втілення. Тому не засмучуйтесь, якщо щось йде не за планом, адже маленькими, але впевненими кроками можна також досягнути висот.

Святкуйте невеликі перемоги

Будь-яка мета потребує час для того, аби вона стала реальність. Комусь вдається втілити її за кілька днів, а комусь потрібні роки. Тому дуже важливо відстежувати всі дрібні успіхи та розвиток у цьому плані.

Піклуйтесь про здоров'я

Дослідження підтверджують, що рівень мотивації працівників залежить від їхнього стану здоров'я. Це цілком логічно, тому пора взятись і за своє самопочуття, адже будь-які хвороби та стрес вибивають вас з колії. Тому краще приділити час здоров'ю, а тоді займатись важливими справами.

Нагадуйте собі про досягнення

Дуже корисно періодично згадувати, з чого ви починали свій шлях і де ви є зараз. Це дозволяє усвідомити, що пора рухатись більше або ж що ви можете досягти будь-чого. Тож жодні труднощі не будуть здаватись такими серйозними.

Вірте у свою непереможність

Елізабет Арден, яка заснувала однойменну косметичну компанію Elizabeth Arden, ще на початку 20 століття вирішила, що хоче, аби макіяж та косметичні засоби були невіддільною частиною життя жінок. Але от халепа: у ті роки красуня не захоплювались таким. Однак це зовсім не зупинило Арден, яка йшла до своєї цілі, адже вірила, що зможе її досягти.

Винагороджуйте себе

Якщо для вас це звучить якось дивно, то пора почати це практикувати. Саме різноманітні винагороди і є однією з причин, чому ви взагалі за щось беретесь. Тому за кожну виконану місію знаходьте спосіб віддячити собі.

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