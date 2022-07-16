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Як змінювались стандарти жіночого тіла: блогерка на собі показала плин моди – відео

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Як змінювались стандарти жіночого тіла: блогерка на собі показала плин моди – відео - фото 1

Ні для кого не таємниця, що стандарти краси у минулих століттях та зараз добряче відрізняються. Тож бодіпозитивна блогерка вирішила на власному прикладі показати, які форми були у трендах в різний час.

Блогерка та підприємиця Кессі Хо активно веде профіль у ТікТок, де розповідає про створення спортивного одягу, здоровий спосіб життя та різноманітні лайфхаки для жінок. Нещодавно вона натрапила на фільтр, що змінює форми, і вирішила показати, тенденції щодо жіночого тіла у різні часи, пише Радіо MAXIMUM.

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Від непримітних форм до неймовірної стрункості і аж до пишних сідниць та тонкої талії – у різний період "жіноча краса" добряче відрізнялась. Тож не дивно, що ролик Кессі зібрав понад 9 мільйонів переглядів та тисячі коментарів. Таким чином блогерка прояснила, що "ідеальна форма" для жінок постійно змінюється. Тож старатись їм відповідати – даремна та навіть шкідлива справа, адже часом дівчата забувають про здоров'я у гонитві за трендами.

То що ж нас чекає цього року? Як щодо того, щоб ми припинили ставитися до свого тіла, як до швидкої моди? – наголосила Кессі.

@blogilates So can we stop treating our bodies like fast fashion k thx #beautystandard ♬ Blade Runner 2049 - Synthwave Goose

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