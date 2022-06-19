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Як пов'язані кава та імпульсивні покупки: вчені здивували незвичайним дослідженням
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Якщо ви намагаєтесь втриматись від зайвих чи необдуманих покупок, то варто замислитись над своїм вживанням кави. Виявилось, що улюблений ранковий напій багатьох людей справді впливає на шопінг.
Науковці з Університету Південної Флориди (USF) провели незвичайне дослідження, щоб визначити, чи впливає кофеїн на те, що ви купуєте та скільки витрачаєте на шопінг. Здається, що зв'язку тут нема, але насправді все не так.
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Науковці провели три експерименти у роздрібних магазинах, які тепер облаштовують ще й невеличкі кав'ярні при вході або мають подібні заклади на вході. Виявилось, що покупці, які випивали безплатну каву з кофеїном перед тим, як побродити магазинами, витрачали на 50% більше грошей та купували на 30% більше товарів ніж ті, хто вживав каву без кофеїну або ж воду.
Кофеїн, як потужний стимулятор, вивільняє дофамін в мозку, який збуджує розум і тіло. Це призводить до вищого енергійного стану, що посилює імпульсивність і знижує самоконтроль, – сказав один з авторів дослідження Діпаян Бісвас. – Як наслідок, споживання кофеїну призводить до імпульсивності покупок з точки зору більшої кількості куплених товарів і більших витрат.
Але й це ще не все, адже вживання кави позначається і на типі товарів, які купують люди. Поціновувачі кофеїну частіше купували несуттєві речі, приміром, ароматичні свічки. Проте існувала мінімальна різниця, коли йшлось про такі покупки, як кухонне начиння чи кошики для зберігання речей. Тому горня кави перед шопінгом збільшує ймовірність того, що людина придбає щось не дуже практичне.
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