Не вірте дзеркалам у магазинах: блогерка показала різницю на собі – фото

Шопінг може бути доволі виснажливим завданням для багатьох людей: від визначення свого розміру вбрання до походу в роздягальні. Саме в останніх часто можна втратити впевненість у собі, але не варто засмучуватись.

Чимало покупців у торгових центрах та крамницях помічали, що у примірювальних зображення у дзеркалі частенько відрізняється від того, якими себе уявляють люди. Тому 25-річна тренерка Брі Ленехан вирішила пояснити на своєму профілі в інстаграмі, чому ж таке відбувається. До слова, за цією бодіпозитивною красунею стежать більше як 675 тисяч користувачів.

І ще: Як пов'язані кава та імпульсивні покупки: вчені здивували незвичайним дослідженням

Бачити себе у приміряльних може бути складним і не надто приємним досвідом. Мінімум одягу, різке освітлення, дзеркала, що дозволяють побачити себе з багатьох ракурсів... В одній крамниці ви можете почуватись чудово, а в іншій – жахливо. В одній вам підійде розмір M, а в іншій – L. Одне дзеркало зробить вас вищим, а інше – ширшим, і цей список можна продовжувати, – розпочала Брі.

instagram.com/breeelenehan

instagram.com/breeelenehan

Вона зізналась, що через це багато років тому вирішила сісти на дієту, адже після шопінгу її впевненість у собі бажала кращого. Тому блогерка вирішила на власному прикладі показати, що не варто соромитись побаченого та псувати собі день після прогулянки магазинами. Дівчина наголосила, що потрібно бути у гармонії зі своїм тілом, а не ненавидіти його за не найсприятливіших умов у приміряльних.

Коли ви думаєте про свою зовнішність та мрієте про "ідеальне тіло", будь ласка, пам'ятайте, що такого не існує. Що б ви не бачили в інтернеті! Під різним освітленням, ракурсами та позами ви завжди матимете інший вигляд, – підсумувала Брі.

instagram.com/breeelenehan

instagram.com/breeelenehan

instagram.com/breeelenehan

instagram.com/breeelenehan

instagram.com/breeelenehan

instagram.com/breeelenehan

instagram.com/breeelenehan

Читайте також: Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні