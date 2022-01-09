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Спокуслива Ельза Хоск позбулась купальника на нових фото: 18+

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Ельза Хоск роздяглась на пляжі - фото 1
Ельза Хоск роздяглась на пляжі / instagram.com/hoskelsa

Відома модель Ельза Хоск потішила прихильників серією пляжних кадрів, на яких позувала не лише в бікіні, а й зовсім без одягу. Ця дівчина завжди готова до спекотного сезону!

33-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка точно не залишить байдужим. До того ж, красуня активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 7 мільйонів підписників, передає Радіо MAXIMUM.

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Заразі білявка насолоджується відпочинком на островах, тож не дивно, що кадрів на пляжі побільшало, а з ними і яскравих купальників. Хоч ненадовго Ельза і зникла з модельного бізнесу через поповнення і сім'ї, але дивлячись на ці знімки важко повірити, що красуня - молода матуся.

Спокуслива Ельза Хоск позбулась купальника на нових фото: 18+ - фото 491398

Спокуслива Ельза Хоск позбулась купальника на нових фото: 18+ - фото 491399

Спокуслива Ельза Хоск позбулась купальника на нових фото: 18+ - фото 491400

Спокуслива Ельза Хоск позбулась купальника на нових фото: 18+ - фото 491401

Спокуслива Ельза Хоск позбулась купальника на нових фото: 18+ - фото 491402

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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