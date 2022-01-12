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Сексуальні та без комплексів: найзвабливіші фото моделей Instagram за тиждень (18+)
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Найкрасивіші дівчатка з різних країн продовжують захоплювати шанувальників своїми ефектними фото. Зібрали найспокусливіші кадри, якими красуні інтригували фанатів в Instagram цього холодного січневого тижня.
Популярні моделі та красуні з усього світу активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram та навіть у січні публікують доволі спекотний контент, передає Радіо MAXIMUM. Тому можна офіційно заявити, що зима лише додала атмосферності їхнім дописам. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.
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Починає добірку модель Алексіс Рен, яка прагне стати ангелом Victoria's Secret, але вже має мільйонну аудиторію прихильників. Ця красуня обожнює природність, тож і на нових фото в купальнику позує максимально невимушено:
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Американська модель Ліна Перез тим часом хизується формами у доволі неординарній сукні. І яскраво демонструє, що у ній все ж можна рухатись, не побоюючись засвітити щось зайве.
Спортсменка з Маямі та модель Playboy Франсіа Джейс показала кілька кадрів з нової пікантної зйомки, примірявши на себе роль фітнес-тренерки.
Тим часом модель Жизель Олівейра також не відстає за любов'ю до ефектних образів. Цього разу красуня приміряла прозорий костюм, який лише підкреслив її стрункі форми.
Одна із найдорожчих бікіні-моделей світу Кендіс Свейнпол теж не втратила шанс поділитись з прихильниками серією розкішних фото у купальнику та легкій сукні власного бренду.
Завершує добірку найпривабливіша гравець у покер Сара Андервуд, яка давненько перебралась у будиночок в лісі та насолоджується природою, не відмовляючись від благ цивілізації.
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