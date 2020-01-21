Актори фільму Няньки тоді і зараз: епічні фото

Фільм Няньки запам'ятався глядачам своїм добрим гумором і цікавим сюжетом. З виходу фільму на екрани пройшло більше 25 років, а значить, саме час подивитися, як виглядали актори фільму тоді і чим вони займаються зараз!

Няньки – історія про квартет з дорослих і маленьких близнюків, який стає справжньою місцевою сенсацією: за їх кумедними пригодами з інтересом стежить все місто!

Пітер і Девід Пол

Брати Пітер і Девід Пол по сюжету фільму теж брати. Вони грають добрих і простих хлопців міцної статури. У реальному житті актори теж є братами. Зараз вони припинили акторську кар'єру, останній проєкт у них був в 2013 році. Наразі Девід – професійний фотограф, в основному він робить фотографії на тему бодібілдингу. А його брат веде своє шоу на телебаченні.

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Крім того, Пітер Пол був ведучим американського телешоу. Девід Пол пише музику, грає на гітарі. Крім Няньок, спільними роботами Пітера і Девіда Пола стали такі фільми, як Вашингтонське таксі, Лицар доріг, Хлопчина з Фламінго, Варвари, Думай по-крупному, Грабіжники з великої дороги, Привид Голлівуду, Подвійні неприємності, Бездушний, Таверна на розі Фейт-стріт.

У свій час Пітера і Девіда зацікавив бодібілдинг, і вони почали ним займатися. У 15-річному віці Девід важив 65 кілограмів і при цьому вичавлював 136-кілограмову штангу. Згодом їх посилені тренування і заняття переросли в прибуткову справу – брати відкрили свій тренажерний зал, який назвали Будинок металу. Потім Девід і Пітер перебралися до Каліфорнії, де можливості розвиватися в спорті були набагато більшими.

Зараз м'язистим хлопцям за 60 років, вони продовжують вести активний і здоровий спосіб життя. Попри таку жорстку спортивну дисципліну, вони дуже творчі особистості. "Моя маса стає дедалі більшою, – розповідає про свої тренування Девід, – І я маю з'їдати по 36 сирих яєць на день, змішуючи їх з молоком. Кожен день на тренуваннях я спалюю до 7 тисяч калорій. Це найшвидший метаболізм на всьому Заході".

Крістіан і Джозеф Казінс

Брати Крістіан і Джозеф Казінс запам'яталися нам як Бредлі і Стівен з Няньок, за якими і піклувалися брати Фальконе. Після виходу фільму близнюки з'являлися на екрані лише в епізодичних ролях. Про життя Крістіана і Джозефа наразі майже нічого не відомо.

Акторський шлях Джозефа припинився в 1997 році, коли батьки вирішили, що з 11-річного хлопчика вже вистачить зйомок.

Рена Софер

Рена за сюжетом грала приватну вчительку, за якою бігали в результаті обидва качка-близнюка. Зараз актриса продовжує зніматися в різних проєктах, але в основному це все лише другорядні ролі. Також варто відзначити, що Рена заміжня, і у неї двоє дочок.

Беррі Деннен

Після ролі Томаса Беррі один раз зіграв в епізоді Титаніка (1997). Замість знімального майданчика, він вважав за краще театральні підмостки і зрідка виступав як співак. На сторінках автобіографічної книги актор зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Він помер у 2017 році, на той момент Деннену було 79 років.

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