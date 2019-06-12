Чіп і Дейл — бурундучки-рятівнички: Disney перезапустить популярний мультфільм

Очікується, що анімаційний серіал буде мати 39 серій тривалістю по сім хвилин. Дата виходу перезапущеної версії поки не розкривається.

Компанія Disney разом з паризькою студією Xiam перезапустить популярний анімаційний серіал Чіп і Дейл: бурундучки-рятівнички. Над проектом працює лондонське відділення американської кіностудії.

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Серіал буде включати 39 серій тривалістю по сім хвилин. В основу сюжету будуть покладені історії про пригоди бурундуків у великому місті.

Чіп і Дейл: бурундучки-рятівнички перезапустять

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