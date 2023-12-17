Як змінилися ціни на продукти в Україні за рік: що подорожчало, а що здешевшало

Як змінилися ціни на продукти у 2023 році / gpointstudio

Упродовж року вартість харчових продуктів в Україні поступово зросла. Особливо суттєві зміни спостерігалися в ціновій динаміці червоного м'яса, м'яса птиці та молочних продуктів.

Паралельно, вартість курячих яєць стала більш доступною у порівнянні з попереднім роком, а також залишається низькою в порівнянні з іншими продуктами у 2023 році.

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Детальніші відомості про динаміку цін на різні продукти розповіли у РБК-Україна. Аналіз базується на даних Державної служби статистики, інформації від порталу Мінфін, а також даних відомих мереж супермаркетів, таких як Сільпо, АТБ, Varus. Публікації порталу EastFruit та коментарі аналітиків, зокрема Максима Гопки з Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) та Тетяни Попович з "Шувар".

Дані Державної служби статистики свідчать, що:

яловичина зросла в ціні на 34,87 гривні (у грудні 2022 – 203,18 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 238,05 гривні за кілограм)

зросла в ціні на 34,87 гривні (у грудні 2022 – 203,18 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 238,05 гривні за кілограм) свинина – на 27,53 гривні (вартість у грудні 2022 – 168,56 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 196,09 гривні за кілограм)

– на 27,53 гривні (вартість у грудні 2022 – 168,56 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 196,09 гривні за кілограм) куряче філе – на 23,03 гривні дорожче (у грудні 2022 – 136,58 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 159,61 гривні за кілограм)

– на 23,03 гривні дорожче (у грудні 2022 – 136,58 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 159,61 гривні за кілограм) сир кисломолочний – на 15,46 гривні (вартість у грудні 2022 – 159,34 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 174,8 гривні за кілограм)

– на 15,46 гривні (вартість у грудні 2022 – 159,34 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 174,8 гривні за кілограм) сметана 15% – на 8,53 гривні (вартість у грудні 2022 – 95,11 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 103,64 гривні за кілограм)

– на 8,53 гривні (вартість у грудні 2022 – 95,11 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 103,64 гривні за кілограм) вершкове масло (пачка 200 грамів) коштує на 5,81 гривні більше (у грудні 2022 – 65,98 гривні, у листопаді 2023 – 71,79 гривні)

(пачка 200 грамів) коштує на 5,81 гривні більше (у грудні 2022 – 65,98 гривні, у листопаді 2023 – 71,79 гривні) молоко подорожчало на 2,81 гривні (у грудні 2022 – 34,28 гривні за літр, у листопаді 2023 – 37,09 гривні за літр).

Як пояснив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі для РБК-Україна, ціни на м'ясо продовжують зростати через стабільний попит населення, і Україна поки не досягла рівня розвинених ринків, де ціни на м'ясо можуть значно знизитися. Умови імпорту залишаються на низькому рівні, що робить галузь досі прибутковою.

Ціни на молочні продукти також зросли, викликані посухою в другій половині літа, яка призвела до зменшення надоїв у період раніше сезонного піка. Збільшення витрат на пальне також впливає на вартість логістики від виробництва до роздрібних мереж.

Найбільш популярний овоч, картопля, за останній рік значно подорожчала. Ціни на неї зросли в 2 – 3 рази, ставши вищими, ніж у 2022 році (середня ціна в грудні 2022 року складала 9,2 гривні за кілограм). На 15 грудня поточного року середня ціна на картоплю в супермаркетах становила 16,05 гривні за кілограм, при цьому в різних мережах ціни варіювалися: в АТБ – 14,59 гривні за кілограм, у Varus – 14,90 гривні, Novus – 13,89 гривні, МегаМаркет – 17,9 гривні.



Як змінилися ціни на продукти за рік / Фото gpointstudio

Експерти пояснюють цей тренд значним зменшенням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних для тривалого зберігання складів суттєво зменшилися. Крім того, збільшується попит, а деякі великі господарства обмежують продажі якісної картоплі, сподіваючись на подальший ріст цін.

Що у 2023 році подешевшало

У 2023 році в Україні зафіксований низький рівень споживчої інфляції, що є найменшим за останні три роки – у минулому місяці показник зріс лише на 5,1%. Такий рівень був зафіксований останній раз у грудні 2020 року. Це призвело до значного зниження вартості деяких продовольчих товарів порівняно з минулим роком.

За словами Максима Гопки, в другій половині 2023 року інфляційні процеси виявилися приглушеними, і індекс споживчих цін показує значні зміни. Протягом року інфляційний індекс спостерігався на зниження для окремих категорій товарів: овочі – на 9,5%, яйця – на 20,04%, фрукти – на 4,6%.

Овочі

Ціни на овочі, які входять до "борщового набору", залишаються на прийнятному рівні, хоча вартість деяких категорій овочів під час холодного періоду трошки зросла. Однак загальний тренд свідчить про значне зниження цін у порівнянні з минулим роком, в середньому на 8,2%.

Відтак:

білокачанна капуста наразі коштує від 9,9 гривні за кілограм (порівняно з 12,95 гривні за кілограм у грудні 2022 року),

наразі коштує від 9,9 гривні за кілограм (порівняно з 12,95 гривні за кілограм у грудні 2022 року), ріпчаста цибуля – 14,54 гривні за кілограм (порівняно з 30,63 гривні за кілограм у грудні 2022 року),

– 14,54 гривні за кілограм (порівняно з 30,63 гривні за кілограм у грудні 2022 року), буряк – 10,64 гривні за кілограм (порівняно з 12,25 гривні за кілограм у грудні 2022 року),

– 10,64 гривні за кілограм (порівняно з 12,25 гривні за кілограм у грудні 2022 року), а морква – 10,36 гривні за кілограм (порівняно з 22,37 гривні за кілограм у грудні 2022 року).

Зростання цін минулого року було обумовлене нестачею овочів на внутрішньому ринку, викликаною бойовими діями чи окупацією Росії на значних територіях сільгоспугідь. Проте у 2023 році виробники з інших регіонів змогли задовольнити внутрішній попит, що позитивно вплинуло на ціни та на роботу галузі в цілому, за словами аналітика УКАБ.

Хоча з початком осені ціни на яйця зросли, вони все ще залишаються далекими від рівня 2022 року. Середня ціна за яйця, згідно з даними Держстату, коливалася від 63,12 гривні за десяток у січні 2023 року до мінімуму 38,99 гривні у липні. За даними порталу Мінфін станом на 15 грудня 2023 року, середня ціна на курячі яйця складала 57,6 гривні за десяток, що порівняно з груднем 2022 року (74,15 гривні за десяток) вказує на певне зниження.

Ціни на гречку, яка минулого року також подорожчала, тепер майже вдвічі менші. Середня вартість гречки за даними Держстату у грудні 2022 року становила 74,99 гривні за кілограм. На 15 грудня 2023 року ціни в супермаркетах були значно нижчими: АТБ – 22,8 гривні за кілограм, Сільпо – 35,99 гривні за кілограм, Varus – 24,9 гривні за 0,9 кілограма. Зниження цін на гречку пояснюється високим урожаєм.

У 2023 році в Україні було зібрано найбільший урожай гречки за останні роки. Збір сягнув близько 207,4 тисячі тонн, що майже у два рази перевищує щорічне споживання країни,

– зазначила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

Якими будуть ціни у 2024 році

Прогноз на початок 2024 року вказує на можливість підвищення цін на продукти, особливо під час святкового сезону. Аналітик УКАБ Максим Гопка наголошує, що зимовий період завжди супроводжується збільшеним попитом на продукти через святкування, що традиційно підтримує високі ціни. У 2022 році до цього додалося зростання цін через обмежені обсяги виробництва та підвищення собівартості продуктів. Цього року ситуація залежатиме від обсягів пропозиції, які сформуються на ринку.

Сезонна динаміка вже призвела до підвищення цін на деякі овочі та фрукти. Водночас зростає вартість яєць та молочних продуктів, оскільки в холодний період збільшується собівартість виробництва.

Експерт прогнозує можливе підвищення цін на м'ясо, проте вони можуть залишитися на рівні, який був місяць тому, оскільки ціни на свинину та курятину на початку грудня трошки знизилися.

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