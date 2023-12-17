На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як змінилися ціни на продукти в Україні за рік: що подорожчало, а що здешевшало
-
- 87
Упродовж року вартість харчових продуктів в Україні поступово зросла. Особливо суттєві зміни спостерігалися в ціновій динаміці червоного м'яса, м'яса птиці та молочних продуктів.
Паралельно, вартість курячих яєць стала більш доступною у порівнянні з попереднім роком, а також залишається низькою в порівнянні з іншими продуктами у 2023 році.
Це цікаво Новорічний стіл: на скільки більше доведеться заплатити українській сім'ї цього року
Детальніші відомості про динаміку цін на різні продукти розповіли у РБК-Україна. Аналіз базується на даних Державної служби статистики, інформації від порталу Мінфін, а також даних відомих мереж супермаркетів, таких як Сільпо, АТБ, Varus. Публікації порталу EastFruit та коментарі аналітиків, зокрема Максима Гопки з Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) та Тетяни Попович з "Шувар".
Дані Державної служби статистики свідчать, що:
- яловичина зросла в ціні на 34,87 гривні (у грудні 2022 – 203,18 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 238,05 гривні за кілограм)
- свинина – на 27,53 гривні (вартість у грудні 2022 – 168,56 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 196,09 гривні за кілограм)
- куряче філе – на 23,03 гривні дорожче (у грудні 2022 – 136,58 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 159,61 гривні за кілограм)
- сир кисломолочний – на 15,46 гривні (вартість у грудні 2022 – 159,34 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 174,8 гривні за кілограм)
- сметана 15% – на 8,53 гривні (вартість у грудні 2022 – 95,11 гривні за кілограм, у листопаді 2023 – 103,64 гривні за кілограм)
- вершкове масло (пачка 200 грамів) коштує на 5,81 гривні більше (у грудні 2022 – 65,98 гривні, у листопаді 2023 – 71,79 гривні)
- молоко подорожчало на 2,81 гривні (у грудні 2022 – 34,28 гривні за літр, у листопаді 2023 – 37,09 гривні за літр).
Як пояснив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі для РБК-Україна, ціни на м'ясо продовжують зростати через стабільний попит населення, і Україна поки не досягла рівня розвинених ринків, де ціни на м'ясо можуть значно знизитися. Умови імпорту залишаються на низькому рівні, що робить галузь досі прибутковою.
Ціни на молочні продукти також зросли, викликані посухою в другій половині літа, яка призвела до зменшення надоїв у період раніше сезонного піка. Збільшення витрат на пальне також впливає на вартість логістики від виробництва до роздрібних мереж.
Найбільш популярний овоч, картопля, за останній рік значно подорожчала. Ціни на неї зросли в 2 – 3 рази, ставши вищими, ніж у 2022 році (середня ціна в грудні 2022 року складала 9,2 гривні за кілограм). На 15 грудня поточного року середня ціна на картоплю в супермаркетах становила 16,05 гривні за кілограм, при цьому в різних мережах ціни варіювалися: в АТБ – 14,59 гривні за кілограм, у Varus – 14,90 гривні, Novus – 13,89 гривні, МегаМаркет – 17,9 гривні.
Як змінилися ціни на продукти за рік / Фото gpointstudio
Експерти пояснюють цей тренд значним зменшенням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних для тривалого зберігання складів суттєво зменшилися. Крім того, збільшується попит, а деякі великі господарства обмежують продажі якісної картоплі, сподіваючись на подальший ріст цін.
Що у 2023 році подешевшало
У 2023 році в Україні зафіксований низький рівень споживчої інфляції, що є найменшим за останні три роки – у минулому місяці показник зріс лише на 5,1%. Такий рівень був зафіксований останній раз у грудні 2020 року. Це призвело до значного зниження вартості деяких продовольчих товарів порівняно з минулим роком.
За словами Максима Гопки, в другій половині 2023 року інфляційні процеси виявилися приглушеними, і індекс споживчих цін показує значні зміни. Протягом року інфляційний індекс спостерігався на зниження для окремих категорій товарів: овочі – на 9,5%, яйця – на 20,04%, фрукти – на 4,6%.
Овочі
Ціни на овочі, які входять до "борщового набору", залишаються на прийнятному рівні, хоча вартість деяких категорій овочів під час холодного періоду трошки зросла. Однак загальний тренд свідчить про значне зниження цін у порівнянні з минулим роком, в середньому на 8,2%.
Відтак:
- білокачанна капуста наразі коштує від 9,9 гривні за кілограм (порівняно з 12,95 гривні за кілограм у грудні 2022 року),
- ріпчаста цибуля – 14,54 гривні за кілограм (порівняно з 30,63 гривні за кілограм у грудні 2022 року),
- буряк – 10,64 гривні за кілограм (порівняно з 12,25 гривні за кілограм у грудні 2022 року),
- а морква – 10,36 гривні за кілограм (порівняно з 22,37 гривні за кілограм у грудні 2022 року).
Зростання цін минулого року було обумовлене нестачею овочів на внутрішньому ринку, викликаною бойовими діями чи окупацією Росії на значних територіях сільгоспугідь. Проте у 2023 році виробники з інших регіонів змогли задовольнити внутрішній попит, що позитивно вплинуло на ціни та на роботу галузі в цілому, за словами аналітика УКАБ.
Хоча з початком осені ціни на яйця зросли, вони все ще залишаються далекими від рівня 2022 року. Середня ціна за яйця, згідно з даними Держстату, коливалася від 63,12 гривні за десяток у січні 2023 року до мінімуму 38,99 гривні у липні. За даними порталу Мінфін станом на 15 грудня 2023 року, середня ціна на курячі яйця складала 57,6 гривні за десяток, що порівняно з груднем 2022 року (74,15 гривні за десяток) вказує на певне зниження.
Ціни на гречку, яка минулого року також подорожчала, тепер майже вдвічі менші. Середня вартість гречки за даними Держстату у грудні 2022 року становила 74,99 гривні за кілограм. На 15 грудня 2023 року ціни в супермаркетах були значно нижчими: АТБ – 22,8 гривні за кілограм, Сільпо – 35,99 гривні за кілограм, Varus – 24,9 гривні за 0,9 кілограма. Зниження цін на гречку пояснюється високим урожаєм.
У 2023 році в Україні було зібрано найбільший урожай гречки за останні роки. Збір сягнув близько 207,4 тисячі тонн, що майже у два рази перевищує щорічне споживання країни,
– зазначила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.
Якими будуть ціни у 2024 році
Прогноз на початок 2024 року вказує на можливість підвищення цін на продукти, особливо під час святкового сезону. Аналітик УКАБ Максим Гопка наголошує, що зимовий період завжди супроводжується збільшеним попитом на продукти через святкування, що традиційно підтримує високі ціни. У 2022 році до цього додалося зростання цін через обмежені обсяги виробництва та підвищення собівартості продуктів. Цього року ситуація залежатиме від обсягів пропозиції, які сформуються на ринку.
Сезонна динаміка вже призвела до підвищення цін на деякі овочі та фрукти. Водночас зростає вартість яєць та молочних продуктів, оскільки в холодний період збільшується собівартість виробництва.
Експерт прогнозує можливе підвищення цін на м'ясо, проте вони можуть залишитися на рівні, який був місяць тому, оскільки ціни на свинину та курятину на початку грудня трошки знизилися.
Читайте також Поради з приготування млинців від Євгена Клопотенка
-
04:59З Днем ангела Тетяни 2024 – оригінальні привітання на іменини в прозі
-
02:47Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2024
-
00:22Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2024
- 11 січня
-
23:51Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
17:17iPhone випав з літака на висоті 5000 метрів і вцілів: гаджет знайшли
-
16:24Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
-
15:13У нового прем'єра Франції Габріеля Атталя українське коріння: що відомо про його предків
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
13:23Без Усика, але з братами Кличко: рейтинг найбагатших боксерів у світі
-
12:18Експертка розповіла, чи можна пити каву натщесерце
-
11:16Українка стала новою технічною директоркою Activision – видавця серії ігор Call of Duty
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
-
09:18"Путін х***о!": Ольга Харлан показала, як вчить коханого української мови
- 10 січня
-
19:1411 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
17:22Тейлор Свіфт випередила Майкла Джексона: "Eras Tour" став найкасовішим концертним фільмом
-
16:19700 поезій на 1440 сторінках: в Україні вийшло повне зібрання віршів Сергія Жадана
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
14:21Найкраще у холодну пору року: рецепт цибулевого супу від Ярославського
-
13:17"Львів – місто літератури ЮНЕСКО": відомі імена переможців премії
-
12:23Робота мрії: у США шукають охочих цілий рік кататися на великому хот-догу
- 11 січня
-
19:1212 січня 2024 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Time назвав 10 глобальних ризиків 2024 року: один із них стосується України
-
14:17Нацвідбір на Євробачення-2024: відомий порядок виступів фіналістів
-
10:19Режисера Сергія Параджанова реабілітували після півстоліття від вироку
- 10 січня
-
18:21Ви за крок від вигорання: називаємо 5 ознак, на які варто звернути увагу
-
15:20Katya Chilly випустила альбом "Сон", який вона записала понад 20 років тому
-
11:19За рік зареєстрували понад 300 тисяч нових ФОПів: найбільше у сфері торгівлі та IT
- 09 січня
-
16:21Альбом Джамали QIRIM став одним з найкращих у 2023 році за версією журналу Beehype
-
12:23Єрмак подав декларацію за 2022 рік: скільки заробив та яку суму зберігає на рахунках
-
09:22Не бігом єдиним: ці 7 вправ значно ефективніше спалюють калорії
- 08 січня
-
20:17У США на Місяць запустили ракету з українською мапою та прапором на борту
-
17:10Віртуальна екскурсія до Києво-Печерської лаври: дивіться маршрут
-
13:20Золотий глобус 2024: відомі імена переможців 81-ї кінопремії
-
10:25Чи здатний штучний інтелект призвести до вимирання людства: що кажуть дослідження
- 07 січня
-
19:18Фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив відразу у дві номінації BAFTA – британського "Оскара"
-
16:2077% українців ЗА вступ України до НАТО: 10 років тому ця цифра була значно скромнішою
-
11:20Новорічне диво: розквітла унікальна рослина, занесена до Червоної книги
- 06 січня
-
18:30Ідеальний дует: Pianoboy та ТНМК презентувати трек "Легенди"
-
14:20"Мобілізація" стала словом року в Україні за версією сленгового словника
-
12:25Підліток зі США став першою людиною, яка пройшла усі рівні гри "Тетріс"
- 05 січня
-
19:15Юний волонтер з Херсонщини наколядував 16 тисяч гривень на ЗСУ
-
14:25З полону у РАЦС: дівчині-морпіху зробив пропозицію коханий-побратим
-
10:10Снуп Догг стане спеціальним кореспондентом на Олімпіаді-2024 в Парижі
- 04 січня
-
17:25Українець став наймолодшим гросмейстером у світі – Комітет молоді і спорту
-
13:15Щедрування та ворожіння на Другу Святу вечерю – українські традиції та звичаї