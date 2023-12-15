Поради з приготування млинців від Євгена Клопотенка

Ідеальна страва на сніданок – млинці. Їх можна зробити як солодкими, так і соленими, з різними начинками.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться з підписниками секретами приготування ніжних апетитних млинців.

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Поради з приготування млинців:

1. Всі компоненти для тіста можуть бути як з холодильника, так і нагріті до кімнатної температури. Різниці немає.

2. Чим жирніше буде молоко, тим насиченіше смак отримаєте.

3. Щоб ваше млинцеве тісто вийшло однорідним та без грудочок, додавайте борошно порціями та постійно вимішуйте його.

4. Цукор використовуйте до свого смаку. Але зауважимо, чим його більше, чим більш підсмажені млинці отримаєте.

5. Обов’язково залиште готове тісто відпочити на 10 хвилин, щоб розійшлася клітковина та ваші млинці не рвалися в процесі смаження.

6. Оберіть пательню з антипригарним покриттям. Її потрібно лише трішки змастити олією



Або за бажанням робіть так, як готували наші пращури – змащували шматком сала. Не переживайте, на смаку це не відобразиться.

Млинці / Євген Клопотенко

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