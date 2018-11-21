Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів

Надприродне – науково-фантастичний серіал, який стартував в Америці ще в далекому 2005 році. Першу серію Надприродного подивилися понад 5 мільйонів телеглядачів. Дивіться, як виглядають зірки серіалу зараз!

Історія про братів, які полюють за нечистю у Надприродному, так полюбилася глядачам різного віку, що серіал налічує аж чотирнадцять сезонів! До слова, нові серії виходять дотепер. Давайте згадаємо, якими були актори в початкових епізодах і наскільки змужніли вони до 2018 року.

І ще: Музика нашої юності: улюблені медляки 90-х, під які ми закохувалися

Дженсен Еклс – Дін Вінчестер

Дін – старший син у родині. Хлопець високо шанує сімейні цінності, а також обожнює своє авто – Chevrolet Impala. Сам же актор уже в ранні роки брав участь в зйомках реклами, а також виконував епізодичні ролі в різних телесеріалах. З проектом Надприродне у актора пов'язаний його перший режисерський досвід. Він зняв чотири епізоди шостого сезону. А в 2011-му він знову став режисером вже трьох епізодів сьомого і трьох епізодів восьмого сезону.

Джаред Падалекі – Сем Вінчестер

Джаред – різноплановий актор. Знімався як в комедіях ("Оптом дешевше", "Миттєвості Нью-Йорка"), так і в фільмах жахів ("Вовк-одинак", "Будинок воскових фігур"). Зараз акторові 36 років, він одружений, виховує трьох дітей. Герой Джареда Сем за характером, значною мірою, пішов в батька, така ж цілеспрямованість і непоступливість, і через це вони часто сварилися. Також в Сема багато від діда по батькові: високий інтелект і прагнення з'ясувати всі деталі справи, над якою працює. За це Дін нерідко називав молодшого брата ботаном.

Міша Коллінс – Кастіель

Божий ангел, який вселився в людське тіло. Близький друг Сема і Діна Вінчестерів. Кас вперше з'явився лиш у 4-му сезоні: спочатку він не розумів людей і деякі їх повсякденні вчинки. Але, з часом "втягнувся" і перейняв деякі людські звички і дії. У 2011 році Міша заснував власну благодійну організацію, яка займається навчанням сиріт та будівництвом для них притулків.

Марк Андреас Шеппард – Кроулі

Марк дебютував в 1992 році в серіалі "Шовкові мережі". З'являвся у "Секретних матеріалах", "Зачарованих", "24 години" і тощо. Акторові 54 роки. А от персонаж Марка, Кроулі, після смерті опиняється у Пеклі і стає демоном перехрестя. Через якийсь час він піднімається і стає фактично правою рукою Ліліт (першого демона, створеного Люцифером). Пізніше зайняв посаду Короля перехресть, а після ув'язнення Люцифера в клітку став Королем пекла.

Джим Бівер – Боббі Сінгер

У кінці вісімдесятих почалася повноцінна акторська кар'єра Джима, з ролі у фільмі з Брюсом Віллісом, після чого послідували ролі і в серіалах, і в кіно. Актор постійно знімається, але не забуває про свої літературні таланти. Герой Джима Боббі ставиться до Сема і Діна як до своїх синів. Коли братам потрібна допомога, вони звертаються до Боббі, який шукає інформацію про надприродну істоту, на яку полюють брати, вивчаючи стародавні і рідкісні книги з його величезної домашньої бібліотеки.

Марк Росс Пеллегріно – Люцифер

Справжню популярність акторові принесли зйомки у фільмі "Великий Лебовські" і у серіалі "Декстер", а проект "Загублені" дав йому нове впізнаване ім'я: більшість шанувальників називають його іменем героя серіалу, Джейкобом. Марк живе в Лос-Анджелесі, разом з дружиною Трейсі Азіз і Тесс, падчеркою. Він великий любитель контактних бойових мистецтв, практично не дивиться телевізор і майже не читає. У дитинстві Марк дуже любив живу природу і думав, що стане морським біологом.

Кертіс Армстронг – Метатрон

Місія Метатрона у серіалі полягала в написанні Слова Божого – скрижалей, що містять всю інформацію про світобудову. Ці скрижалі були написані мовою, незрозумілою ні для людей, ні навіть для ангелів, і прочитати те, що там написано, може тільки справжній Хранитель Слова – пророк, обраний з числа людей ще до свого народження.

Феліція Дей – Чарлі Бредбері

Чарлі – геніальний хакер, яка допомогла Сему і Діну роздобути конфіденційну інформацію про левіафанів. У Чарлі є кілька паспортів, кредитних карток і водійських прав на різні імена. Серед них американський паспорт на ім'я Христини Ле Гуїн, британський паспорт на ім'я Енні Толкін, банківський рахунок на ім'я Сьюзан Азімов, а також вона була відома, як Керрі Хайнлайн.

Осрік Чау – Кевін Трен

Окрім акторської діяльності, Осрік серйозно захоплюється бойовими мистецтвами і досконало володіє технікою ушу. Улюбленими заняттями актора є написання сценаріїв і гра в хокей. Глядачі знають Осріка за роллю в популярному містичному телесеріалі Надприродне. А у фільмі "Залізний кулак" актор грав в тандемі з такою голлівудською зіркою, як Рассел Кроу.

Читайте також: Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів