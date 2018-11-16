Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів

Гра престолів – найкультовіший серіал століття. Важко знайти того, хто не бачив, або хоча би краєм вуха не чув про цей серіал. Пропонуємо повернутися у минуле і згадати, якими ж були наші улюблені персонажі на самому початку історії.

У 2011 році канал HBO випустив серіал Гра престолів, якому судилося стати одним з найпопулярніших і найбільш успішних проектів на американському телебаченні. За сім років проекту багато героїв загинули, а ті, хто залишився, змінилися до невпізнання. Дивіться самі!

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Джон Сноу

Джон Сноу

Як ми знаємо, не всі представники будинку Старків дожили до восьмого (і навіть сьомого) сезону. Однак, один з ключових персонажів серіалу, Джон Сноу, бастард, на щастя все ще з нами. У 2009 році, під час зйомок першого сезону, акторові Кіту Харінгтону, який виконав роль Джона Сноу, було лише 22 роки. У сьомому ж сезоні перед нами вже не хлопчик, а справжній чоловік!

Кіт Харінгтон і Емілія Кларк

Санса Старк

Санса Старк

Старша дочка Еддарда і Кейтлін Старків – Санса – обожнювала історії про кохання і жадала розваги в столиці. За шість сезонів дівчина багато пережила, включаючи страту батька і аж три вкрай нещасливих шлюбів. У сьомому сезоні Санса втекла від чоловіка-садиста і возз'єдналася з братом Джоном Сноу. Разом вони скидають Рамсі Болтона, а після вона вбиває його, нацькувавши голодних собак. Оце так сетамарфоза!

Софі Тьорнер у житті

Арья Старк

Арья Старк

На початку роботи над серіалом Мейсі Вільямс було всього 12 років. Незважаючи на юний вік, актрисі прекрасно вдалося втілити образ гордої і незалежної бунтарки Арьї. Зріст актриси Мейсі Вільямс – 155 сантиметрів, тому і в сьомому сезоні вона, як і раніше, виглядає маленькою дівчинкою, але шанувальники серіалу знають, яка величезна сила ховається за миловидною і тендітною зовнішністю.

Мейсі Вільямс

Бран Старк

Бран Старк

Бран – другий син Еддарда і Кейтлін, у першому сезоні любить лазити по деревах і стінах, а також обожнює свого лютоволка Літо. Джеймі Ланністер зіштовхує його зі стіни після того, як хлопчик застає його з сестрою у найбільш пікантний момент. Через отримані травми після падіння Бран не може ходити. У шостому сезоні Бран проходить навчання у триокого ворона. Тепер він – найсильніша людина з магічними здібностями у Вестеросі.

Айзек Хемпстед-Райт

Теон Грейджой

Теон Грейджой

Теон – син верховного лорда Залізних Островів, вихованець Еддарда Старка. Після розгрому повстання Грейджоя лорд Еддард Старк забрав десятирічного Теона у Вінтерфелл як заручника, але виховував його разом зі своїми дітьми. На момент першої появи Теона у серіалі, йому дев'ятнадцять років.

Альфі Аллен

Дейнеріс Таргарієн

Дейнеріс Таргарієн

Емілія Кларк почала зніматися в ролі Дейнеріс у 23 роки. За сім сезонів глядачі настільки полюбили її, що до 2017 року вона почала заробляти 2 мільйони доларів за один епізод Гри престолів! У першому сезоні вона проходить обряд ініціації і перетворюється з тихої сором'язливої дівчинки на майбутню володарку. А до сьомого сезону ні в кого вже не виникає сумнівів: з її думкою у Вестеросі не можна не погоджуватися.

Емілія Кларк

Тіріон Ланністер

Тіріон Ланністер

Один з ключових персонажів серіалу практично не змінився. Хіба що з'явився шрам на щоці від поранення. Саме роль Тіріона Ланністера принесла славу талановитому акторові, який до цього не хапав зірок з неба. Зараз у Пітера Дінклейджа велика кількість пропозицій і завантажений графік. Чого тільки варте запрошення у франшизу "Люди-Х".

Пітер Дінклейдж з донечкою

Серсея Ланністер

Серсея Ланністер

Героїня Ліни Хіді схожа на казкову принцесу з крижаним серцем справжнісінької стерви; а от сама Ліна, з чорним як сажа волоссям, стильною зачіскою і татуюванням на біцепсі схожа на запеклу хуліганку... Але швидше за все, під цією маскою ховається досить мила жінка.

Серсея і Ліна

Джеймі Ланністер

Джеймі Ланністер

Красунчик Джеймі закохав у себе жіночу половину аудиторії серіалу. За період зйомок змінилася лише його зачіска, а сам актор все той же серцеїд. У першому сезоні він носив довге волосся і чимось нагадував принца Чармінга зі "Шрека". До сьомого сезону Джеймі втрачає одну руку, але стає тільки більш мужнім і мудрішим.

Ніколай Костер-Вальдау

Семвел Тарлі

У серіалі Семвел Тарлі з'являється в першому сезоні як другорядний персонаж і стає основним персонажем, починаючи вже з другого сезону. Добродушний Сем помітно змужнів за роки зйомок. Його погляд став більш впевненим і мужнім. До речі, це дебютна роль для актора, з якою він впорався на всі 100%.

Семвел Тарлі

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