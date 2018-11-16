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Гра престолів: як змінилися зірки серіалу за сім сезонів
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Гра престолів – найкультовіший серіал століття. Важко знайти того, хто не бачив, або хоча би краєм вуха не чув про цей серіал. Пропонуємо повернутися у минуле і згадати, якими ж були наші улюблені персонажі на самому початку історії.
У 2011 році канал HBO випустив серіал Гра престолів, якому судилося стати одним з найпопулярніших і найбільш успішних проектів на американському телебаченні. За сім років проекту багато героїв загинули, а ті, хто залишився, змінилися до невпізнання. Дивіться самі!
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Джон Сноу
Як ми знаємо, не всі представники будинку Старків дожили до восьмого (і навіть сьомого) сезону. Однак, один з ключових персонажів серіалу, Джон Сноу, бастард, на щастя все ще з нами. У 2009 році, під час зйомок першого сезону, акторові Кіту Харінгтону, який виконав роль Джона Сноу, було лише 22 роки. У сьомому ж сезоні перед нами вже не хлопчик, а справжній чоловік!
Санса Старк
Старша дочка Еддарда і Кейтлін Старків – Санса – обожнювала історії про кохання і жадала розваги в столиці. За шість сезонів дівчина багато пережила, включаючи страту батька і аж три вкрай нещасливих шлюбів. У сьомому сезоні Санса втекла від чоловіка-садиста і возз'єдналася з братом Джоном Сноу. Разом вони скидають Рамсі Болтона, а після вона вбиває його, нацькувавши голодних собак. Оце так сетамарфоза!
Арья Старк
На початку роботи над серіалом Мейсі Вільямс було всього 12 років. Незважаючи на юний вік, актрисі прекрасно вдалося втілити образ гордої і незалежної бунтарки Арьї. Зріст актриси Мейсі Вільямс – 155 сантиметрів, тому і в сьомому сезоні вона, як і раніше, виглядає маленькою дівчинкою, але шанувальники серіалу знають, яка величезна сила ховається за миловидною і тендітною зовнішністю.
Бран Старк
Бран – другий син Еддарда і Кейтлін, у першому сезоні любить лазити по деревах і стінах, а також обожнює свого лютоволка Літо. Джеймі Ланністер зіштовхує його зі стіни після того, як хлопчик застає його з сестрою у найбільш пікантний момент. Через отримані травми після падіння Бран не може ходити. У шостому сезоні Бран проходить навчання у триокого ворона. Тепер він – найсильніша людина з магічними здібностями у Вестеросі.
Теон Грейджой
Теон – син верховного лорда Залізних Островів, вихованець Еддарда Старка. Після розгрому повстання Грейджоя лорд Еддард Старк забрав десятирічного Теона у Вінтерфелл як заручника, але виховував його разом зі своїми дітьми. На момент першої появи Теона у серіалі, йому дев'ятнадцять років.
Дейнеріс Таргарієн
Емілія Кларк почала зніматися в ролі Дейнеріс у 23 роки. За сім сезонів глядачі настільки полюбили її, що до 2017 року вона почала заробляти 2 мільйони доларів за один епізод Гри престолів! У першому сезоні вона проходить обряд ініціації і перетворюється з тихої сором'язливої дівчинки на майбутню володарку. А до сьомого сезону ні в кого вже не виникає сумнівів: з її думкою у Вестеросі не можна не погоджуватися.
Тіріон Ланністер
Один з ключових персонажів серіалу практично не змінився. Хіба що з'явився шрам на щоці від поранення. Саме роль Тіріона Ланністера принесла славу талановитому акторові, який до цього не хапав зірок з неба. Зараз у Пітера Дінклейджа велика кількість пропозицій і завантажений графік. Чого тільки варте запрошення у франшизу "Люди-Х".
Серсея Ланністер
Героїня Ліни Хіді схожа на казкову принцесу з крижаним серцем справжнісінької стерви; а от сама Ліна, з чорним як сажа волоссям, стильною зачіскою і татуюванням на біцепсі схожа на запеклу хуліганку... Але швидше за все, під цією маскою ховається досить мила жінка.
Джеймі Ланністер
Красунчик Джеймі закохав у себе жіночу половину аудиторії серіалу. За період зйомок змінилася лише його зачіска, а сам актор все той же серцеїд. У першому сезоні він носив довге волосся і чимось нагадував принца Чармінга зі "Шрека". До сьомого сезону Джеймі втрачає одну руку, але стає тільки більш мужнім і мудрішим.
Семвел Тарлі
У серіалі Семвел Тарлі з'являється в першому сезоні як другорядний персонаж і стає основним персонажем, починаючи вже з другого сезону. Добродушний Сем помітно змужнів за роки зйомок. Його погляд став більш впевненим і мужнім. До речі, це дебютна роль для актора, з якою він впорався на всі 100%.
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