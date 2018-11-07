Музика нашої юності: улюблені медляки 90-х, під які ми закохувалися

Під ці зарубіжні медляки почалося наше доросле життя! Незграбні танці, перші поцілунки та зізнання у коханні, а потім – гіркі сльози з музичним супроводом, від якого хотілося ще більше плакати. Слухаємо разом знакові пісні нашої юності!

Щойно на дискотеці вмикалося романтичне світло та повільний танець – дівчата боязко розходилися по кутках, чекаючи на запрошення хлопців на медляк. Ті в свою чергу збирали всю свою мужність у кулак та як справжні джентельмени обирали своїх дам. Ми незграбно пересували ногами та ніяково дивилися один одному в очі на фоні зворушливих пісень.

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Ці спогади нашої юності нерозривно пов'язані з улюбленими медляками. Тож вмикайте ностальгійну музику та згадуйте, як починалося наше доросле життя!

Зарубіжні медляки нашої юності

Хоч ми ще не знали англійської, це не перешкоджало підспівувати Селін Діон, Гвен Стефані та іншим відомим зіркам, еге ж? Навіть якщо ви не впізнаєте пісні за назвами – вмикайте "play", і ви одразу зрозумієте, що танцювали під цю композицію. Перевірте!

Celine Dion – My Heart WIll Go On (пісня з Титаніка)

Sting – Shape Of My Heart

Вітні Х'юстон – I Will Always Love You

Rednex – Hold Me For A While

Rednex – Wish You Were Here

No Doubt – Don't Speak

Tony Braxton – Unbreak my heart

Guns N' Roses – November Rain

Браян Адамс – (Everything I Do) I Do It For You

Sam Brown – Stop

Elton John – Can You Feel the Love Tonight

Scorpions – Wind Of Change

Youssou N'DOUR – 7 second

Roxette – It Must Have Been Love

Terence Trent D'Arby – Delicate

Сара Коннор – From Sarah With Love

Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

Prince – Purple Rain

Khaled – Aicha

Geri Halliwell – Calling

Мерая Кері – Without You

Aerosmith – Crazy

Jason Donovan – Sealed With A Kiss

Metallica – Nothing Else Matters

Madonna – Rain

Bad English – When I See You Smile

Bon Jovi – Always

a-ha – Crying In The Rain

Андріано Челентано – Ja Tebia Liublu

Mr.Credo – Медляк

NENSI – Дым Сигарет с Ментолом

Многоточие – В жизни так бывает

Жуки – Батарейка

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