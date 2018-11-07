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Музика нашої юності: улюблені медляки 90-х, під які ми закохувалися
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Під ці зарубіжні медляки почалося наше доросле життя! Незграбні танці, перші поцілунки та зізнання у коханні, а потім – гіркі сльози з музичним супроводом, від якого хотілося ще більше плакати. Слухаємо разом знакові пісні нашої юності!
Щойно на дискотеці вмикалося романтичне світло та повільний танець – дівчата боязко розходилися по кутках, чекаючи на запрошення хлопців на медляк. Ті в свою чергу збирали всю свою мужність у кулак та як справжні джентельмени обирали своїх дам. Ми незграбно пересували ногами та ніяково дивилися один одному в очі на фоні зворушливих пісень.
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Ці спогади нашої юності нерозривно пов'язані з улюбленими медляками. Тож вмикайте ностальгійну музику та згадуйте, як починалося наше доросле життя!
Зарубіжні медляки нашої юності
Хоч ми ще не знали англійської, це не перешкоджало підспівувати Селін Діон, Гвен Стефані та іншим відомим зіркам, еге ж? Навіть якщо ви не впізнаєте пісні за назвами – вмикайте "play", і ви одразу зрозумієте, що танцювали під цю композицію. Перевірте!
Celine Dion – My Heart WIll Go On (пісня з Титаніка)
Sting – Shape Of My Heart
Вітні Х'юстон – I Will Always Love You
Rednex – Hold Me For A While
Rednex – Wish You Were Here
No Doubt – Don't Speak
Tony Braxton – Unbreak my heart
Guns N' Roses – November Rain
Браян Адамс – (Everything I Do) I Do It For You
Sam Brown – Stop
Elton John – Can You Feel the Love Tonight
Scorpions – Wind Of Change
Youssou N'DOUR – 7 second
Roxette – It Must Have Been Love
Terence Trent D'Arby – Delicate
Сара Коннор – From Sarah With Love
Limp Bizkit – Behind Blue Eyes
Prince – Purple Rain
Khaled – Aicha
Geri Halliwell – Calling
Мерая Кері – Without You
Aerosmith – Crazy
Jason Donovan – Sealed With A Kiss
Metallica – Nothing Else Matters
Madonna – Rain
Bad English – When I See You Smile
Bon Jovi – Always
a-ha – Crying In The Rain
Андріано Челентано – Ja Tebia Liublu
Mr.Credo – Медляк
NENSI – Дым Сигарет с Ментолом
Многоточие – В жизни так бывает
Жуки – Батарейка
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