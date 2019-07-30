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Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
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Хто б міг подумати, у цьому році виповнюється 15 років з моменту виходу молодіжної комедії Євротур. Погляньмо, як змінилися за цей час зірки стрічки!
Популярна молодіжна комедія Євротур вийшла у 2004 році. Уже 15 років поспіль її переглядають, сміються, згадуючи свою молодість. Історія про хлопця, який вирушив у іншу країну за своєю коханою підкорила багатьох, а як же змінилися актори? Давайте подивимося!
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Скотт Мехловиц (Скотті)
У фільмі він грав закоханого випускника школи, а зараз йому 38 років. Після Євротуру знімався ще в декількох фільмах, але жоден з них не злетів у прокаті. Також з'являвся у якості гостя в одному з епізодів серіалу House M. D. Останній фільм з його участю вийшов три роки тому.
Джейкоб Піттс (Купер Харріс)
Довговолосого героя стрічки зіграв Джейкоб Піттс. Зараз акторові 39 років. Його кар'єра склалася більш вдало. Після успіху Євротуру зіграв у фільмі Двадцять одне Фішера, за цю роль в 2008 році удостоївся нагороди ShoWest Convention в категорії Кращий ансамбль. Актора також можна побачити в серіалах Правосуддя (2010-2015), Елементарно (2014 року), Області темряви (2016).
Мішель Трахтенберг (Дженні)
Мішель почала свою кар'єру в 3 роки, знявшись в рекламному ролику. Взагалі, Мішель – дівчина різнобічна: знімається в різноплановому кіно, музичних кліпах (зокрема Fall Out Boy, Trapt Echo). Актрисі 33 роки. У фільмі вона склала головним героям компанію в їх захоплюючій подорожі. За свою кар'єру знялася в 100 рекламних роликах. В основному брала участь в серіалах в епізодичних ролях. У 2009-2010 зіграла в серіалі Милосердя медсестру, з 2008 брала участь в Пліткарці в ролі Джорджіни Спаркс, також мелькала в кліпі групи Trapt Echo.
Тревіс Вестер (Джеймі)
Тревісу Вестеру 41 рік, і він зібрав у своїй фільмографії найзнаменитіші серіали! Знімався в Надприродньому, Касл, Швидка допомога, Морська поліція, Клініка і Правосуддя.
Джессіка Берс (Мікі)
Джессіка наразі займається веденням передач на телебаченні. З 2002 по 2008 займалася музичною кар'єрою. Зараз Джесіці 39 років.
Крістін Кройк (Фіона)
Фіона – колишня подружка Скотті, яка кинула його відразу після випуску. Її зіграла актриса Крістін Кройк, зараз їй 36 років. Мабуть, вона найбільш затребувана актриса, яка зіграла в Євротурі. Вона досі зайнята в декількох проєктах. З 2001-2009 вона знімалася в серіалі Таємниці Смолвіля, виконувала головну роль в 2012-2016 в серіалі Красуня і чудовисько, а також почала брати участь в новому кримінальному серіалі Тягар істини.
Метт Деймон (Донні)
У Деймона була епізодична роль в Євротурі (він співав у групі), але сьогодні його зоряній кар'єрі можуть позаздрити всі перераховані вище актори. Десятки фільмів і нагород, головні ролі в культових картинах... Ви тільки подивіться на невелику частину його послужного списку (для справедливості наводимо тільки ті фільми, які вийшли на екрани після Євротуру): Дванадцять друзів Оушена, Відступники, Оселя брехні, Інтерстеллар, Дедпул 2.
Вінні Джонс (Божевільний Мейнард)
Вінні Джонс був відомий і до Євротуру. Ця роль не була знаковою в кар'єрі колишнього футболіста і актора. Він брав участь у фільмах Викрасти за 60 секунд, Великий куш, Карти, гроші, два стволи, Люди Ікс (зіграв мутанта Джаггернаута), Капкан часу та інших. Актор відомий також скандальними витівками: бійками з сусідами, бешкетом в літаку. Зараз Вінні 54 роки.
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